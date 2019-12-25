"Что делать городам, умирать?": Желания быть мэром в России сегодня нет ни у кого - эксперт

Рейтинг эффективности управления в российских городах, составленный Агентством политических и экономических коммуникаций, вызвал немало вопросов у экспертного сообщества. Ведущая "Дежурного по редакции" Олеся Лосева пообщалась с экспертами в эфире и попыталась выяснить у них, с чем сегодня связано общее снижение эффективности управления в городских округах.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв отметил, что сегодня у городов на самом деле не так много возможностей.

"С ресурсами не очень, с институтами не очень. Хорошо править страной, когда все довольные и богатые, и плохо, когда наоборот, - говорит Журавлёв. - Большого желания становиться градоначальником условного города нет сегодня ни у кого - наиболее эффективные сити-менеджеры стараются быть поближе к Москве".

Он поясняет, что, во-первых, это связано с проблемой ресурсов. Так, с одной стороны, столицы регионов - это половина бюджета территории, однако попросить эти деньги у федерации может только губернатор. Соответственно, мэр должен "идти на поклон" к главе региона.

Лосева в свою очередь заметила, что в последнее время наблюдается частая смена мэров. Вопиющий случай, по её словам, - это Владивосток, где за последние четыре года сменились уже пять глав.

"Сменяемость чаще всего связана с противоречиями в паре мэр - глава региона. И, повторюсь, люди не очень-то хотят на должность мэра. Очень трудно быть градоначальником небольшого города. Что касается Владивостока, то там всё не с 2015 года началось. Только в последнее время градоначальники этого города не уходят с должности под следствие. Это город с огромными ресурсами - торговый центр Тихого океана. Но там и с губернаторами сильно "везло". Близость границы, которая вообще-то ресурс, у нас используется как повод что-нибудь туда утащить-продать", - поясняет Журавлёв.

В свою очередь директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков усомнился в методиках, которые использовали составители рейтинга. По его словам, исходя из этого рейтинга непонятно, почему мэр Грозного оказался более эффективен, чем тот же мэр Хабаровска.

Кроме того, отмечает Гращенков, оценка политической устойчивости относительно привязки к "Единой России" не совсем корректна.

"К чему этот рейтинг призывает? Его проводила общественная организация, а значит, ни в отставку никто не уйдёт, ни, скажем, митинги в связи с недовольством властью в регионе не прогнозируются. Фундаментальный труд, к методологии которого очень много вопросов", - заметил Гращенков, добавив, что он бы составил рейтинг городов с учётом самоощущения их граждан, поскольку требования и степень удовлетворения уровнем жизни у жителей Москвы и Ханты-Мансийска, к примеру, значительно разнятся.

"Жители небольшого города могут быть довольны, что им наконец-то отремонтировали два километра дороги, а москвичи будут возмущаться из-за того, что им плитку третий раз возле дома перекладывают", - привёл пример Гращенков.

Журавлёв на это возразил, что иногда бывает так, что самое жуткое самочувствие можно наблюдать в самых комфортных городах. "Швейцария, к примеру, занимает первое место по числу самоубийств, но она не перестаёт быть из-за этого менее комфортной", - заметил эксперт.

К беседе присоединился Владимир Климанов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС. Он согласился с точкой зрения Журавлёва относительно того, что любая городская администрация сегодня сильно зависит от вышестоящих чиновников. В первую очередь в финансовом плане.

"Единого рецепта для всей страны нет, потому что есть территория, куда инвестору интересно прийти, но маркетологом в первую очередь выступают региональные власти. Однако есть территории, которые никак не привлекательны с точки зрения инвестиций", - говорит Климанов.

"Что делать таким городам, умирать?" - поинтересовалась Лосева.

Журавлёв на это заметил, что такие регионы и города, как правило, живут за счёт дотаций. Но у мэров, конечно, возникают сложности с "выбиванием" бюджета.

"Мэры должны идти к губернаторам - "батюшка, дай", - говорит Журавлёв. По его словам, в такой ситуации градоначальникам зачастую приходится самостоятельно заниматься поиском инвесторов и других источников финансирования.