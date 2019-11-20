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"Что?! Да!": Скабеева съехидничала над предложением Киева подполковнику США
20 ноября 2019, 20:54 • 109 • В мире
Телеведущая Ольга Скабеева не удержалась от иронии в адрес Киева, узнав о том, что экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк трижды предлагал подполковнику США Александру Виндману пост министра обороны Украины. "Что?! Да!" - съехидничала ведущая в Сети, не без сарказма добавив, что "95-й квартал" вышел на международный уровень".
Ранее стало известно о том, что один из свидетелей по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу подполковник армии Соединённых Штатов Александр Виндман внезапно признался, что ему трижды предлагали занять пост министра обороны Украины. В частности, он уточнил, что с таким предложением к нему обращался экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.
"Вы знаете, это довольно комично, что меня просили подумать, хочу ли я быть министром обороны... - цитирует телеведущая Ольга Скабеева слова Виндмана. - Довольно забавно, когда подполковнику армии Соединённых Штатов, который по факту не такой уж и высокопоставленный, предлагают такую выдающуюся должность".
Комментируя эту новость у себя в телеграм-канале, ведущая назвала случившееся "позорищем!".
"Ему - американскому гражданину. Пост министра обороны Украины. Что?! Да!", - не удержалась и съехидничала Скабеева, добавив не без сарказма, что произошедшее "действительно комично" и действительно "довольно забавно!", а "95-квартал" вышел на международный уровень".
Но после сразу задала весьма серьёзный вопрос об украинском народе. "Смешно ли сейчас украинцам?! - поинтересовалась ведущая, тут же ответив: - Не думаю..."
Фото: скриншот телеграм-канала Skabeeva
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