"Что?! Да!": Скабеева съехидничала над предложением Киева подполковнику США

Ранее стало известно о том, что один из свидетелей по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу подполковник армии Соединённых Штатов Александр Виндман внезапно признался, что ему трижды предлагали занять пост министра обороны Украины. В частности, он уточнил, что с таким предложением к нему обращался экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.

"Вы знаете, это довольно комично, что меня просили подумать, хочу ли я быть министром обороны... - цитирует телеведущая Ольга Скабеева слова Виндмана. - Довольно забавно, когда подполковнику армии Соединённых Штатов, который по факту не такой уж и высокопоставленный, предлагают такую выдающуюся должность".

Комментируя эту новость у себя в телеграм-канале, ведущая назвала случившееся "позорищем!".

"Ему - американскому гражданину. Пост министра обороны Украины. Что?! Да!", - не удержалась и съехидничала Скабеева, добавив не без сарказма, что произошедшее "действительно комично" и действительно "довольно забавно!", а "95-квартал" вышел на международный уровень".

Но после сразу задала весьма серьёзный вопрос об украинском народе. "Смешно ли сейчас украинцам?! - поинтересовалась ведущая, тут же ответив: - Не думаю..."