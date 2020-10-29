"Что бы я ни сказал, прицепятся": Путин дал "обет молчания", оставив Трампа и Байдена без козырей

Об этом глава государства заявил, выступая на форуме "Россия зовёт!".

Мне бы не хотелось затрагивать тему выборов США, потому что, что бы я ни сказал, наши партнёры обязательно прицепятся к чему угодно, чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборный процесс, - подчеркнул он.

Путин согласился лишь в общих чертах охарактеризовать своё отношение к американским выборам. Президент отметил, что США, будучи сверхдержавой, играют огромную роль во всём мире, поэтому политическая дестабилизация этой страны никому не выгодна.

Что касается борьбы американских республиканцев и демократов, то Путин признался, что он не знает их программ. Ему известно лишь, что Демократическая партия, которую на выборах будет представлять бывший вице-президент США Джо Байден, выступает за социализированный подход, поэтому её политика напоминает европейскую социал-демократию.

По словам пресс-секретаря Путина, Дмитрия Пескова, в настоящий момент демократы и республиканцы соревнуются друг с другом в русофобии перед выборами. На финальных дебатах и Трамп, и Байден заявили, что являются жёсткими противниками России, поэтому Москва не хотела бы их видеть на посту президента.