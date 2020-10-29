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"Что бы я ни сказал, прицепятся": Путин дал "обет молчания", оставив Трампа и Байдена без козырей

29 октября 2020, 23:25  •  8 • Политика
Президент России Владимир Путин дал своеобразный "обет молчания". Он отказался комментировать президентские выборы в США, чтобы оставить кандидатов Дональда Трампа и Джо Байдена без козырей. По словам российского лидера, что бы он ни сказал, американцы обязательно прицепятся к его словам.
Об этом глава государства заявил, выступая на форуме "Россия зовёт!".
Мне бы не хотелось затрагивать тему выборов США, потому что, что бы я ни сказал, наши партнёры обязательно прицепятся к чему угодно, чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборный процесс, - подчеркнул он.
Путин согласился лишь в общих чертах охарактеризовать своё отношение к американским выборам. Президент отметил, что США, будучи сверхдержавой, играют огромную роль во всём мире, поэтому политическая дестабилизация этой страны никому не выгодна.
Что касается борьбы американских республиканцев и демократов, то Путин признался, что он не знает их программ. Ему известно лишь, что Демократическая партия, которую на выборах будет представлять бывший вице-президент США Джо Байден, выступает за социализированный подход, поэтому её политика напоминает европейскую социал-демократию.
По словам пресс-секретаря Путина, Дмитрия Пескова, в настоящий момент демократы и республиканцы соревнуются друг с другом в русофобии перед выборами. На финальных дебатах и Трамп, и Байден заявили, что являются жёсткими противниками России, поэтому Москва не хотела бы их видеть на посту президента.

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