"Что бы они там ни вякали": эксперт оценил четкий ответ Путина на ультиматум США и НАТО

Военный, эксперт, полковник запаса Владимир Кошелев высоко оценил четкий ответ, который президент РФ Владимир Путин дал на ультиматум США и НАТО по ДРСМД. "Что бы они там ни вякали", уверен он, новейшее оружие России изменит мировой расклад.

На коллегии Минобороны РФ Владимир Путин, как президент и главнокомандующий российской армии, дал четкий ответ по поводу того, какой ответ будет дан на новые мировые вызовы, уверен подполковник запаса Владимир Кошелев.

Он напомнил, что госсекретарь США Майкл Помпео на заседании генсовета НАТО фактически предъявил России ультиматум, бездоказательно заявив о нарушении Договора о РСМД: "мол, так и так, вы нарушаете мы вам дали столько-то времени, исправляйтесь". Теперь же ситуация "четко по полкам разложена".

Военный эксперт напомнил, что военный бюджет США в 16 раз превышает российский. Россия, указал он, неоднократно указывало НАТО, что Альянс слишком близко подобрался к российским границам. " Уйдите. Вы туда включили все страны бывшего Варшавского договора, и даже страны Прибалтики, которые ранее входили в Советский Союз. До Санкт-Петербурга, до границы с НАТО, 120 километров по прямой. Нас это беспокоит. Вы все эти годы наращивали проблему. Вы в 2002-м дали сигнал гонке вооружений, выйдя из договора о противоракетной обороне", - сформулировал собеседник Царьграда послание России Вашингтону и Северо-Атлантическому альянсу.

Сейчас, настаивает заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана, когда Россию обвиняют в нарушении ДРСМД, самое время вспомнить, что США вышли из ядерной сделки с Ираном, тогда как Европа пытается сохранить этот договор. США вышли из Парижского соглашения по климату, из ЮНЕСКО. "Недоговороспособная страна", - констатирует эксперт.

Далее, уверен он, последует расторжение договора о ракетах средней и меньшей дальности. И непродление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. "Это очевидно", - отметил он в разговоре с Царьградом.

В этой связи, настаивает военный эксперт, главная информация, озвученная на коллегии Минобороны РФ, касалась того, что предъявленные миру весной этого года новые вооружения постепенно становятся на боевое дежурство. "Что бы они там ни вякали, ни посмеивались и так далее. Это ответ на все их хитрые придумки", - отмечает Кошелев.

Что касается указаний Владимира Путина военным по поводу выработки молниеносной реакции и нетипичных тактических приемов, то надо учитывать, что в эти дни мы ждем неадекватную реакцию Украины, говорит военный эксперт.

"Мы знаем несамостоятельность этого государственного образования, то, что им руководят советники из США, которые непосредственно находятся и в СБУ, и в министерстве обороны, и в администрации президента Украины", - напомнил собеседник Царьграда, указав, что зарубежные советники фактически совершили государственный переворот в стране и привели ее госидеологию к чистому нацизму.

Учитывая, что военное положение на Украине истекает 26 декабря, следует ждать провокаций либо сейчас, либо позже — как это будет продиктовано внутренней жизнью этой страны, пояснил эксперт. "Я не исключаю, что у нас под этим знаком опасений пройдет и Рождество, и Новый год. Рождество и католическое, и православное, и Новый год календарный, все эти праздники. От этих уродов надо ожидать всего", - заключил Владимир Кошелев.