Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Отсрочка серьёзных бед»: МВФ одобрил кредит Украине на сумму $3,9 млрд
"100 литров бензина - дешевле чашки кофе": Гражданин России рассказал ...
"Проживем на гречке и яблоках": На Украине четыре продукта упали в цен...
"Нежелательный прецедент": В МИД объяснили, почему США не покажут раке...
Главная / Политика

"Что бы они там ни вякали": эксперт оценил четкий ответ Путина на ультиматум США и НАТО

19 декабря 2018, 10:24  •  530 • Политика
Военный, эксперт, полковник запаса Владимир Кошелев высоко оценил четкий ответ, который президент РФ Владимир Путин дал на ультиматум США и НАТО по ДРСМД. "Что бы они там ни вякали", уверен он, новейшее оружие России изменит мировой расклад.
На коллегии Минобороны РФ Владимир Путин, как президент и главнокомандующий российской армии, дал четкий ответ по поводу того, какой ответ будет дан на новые мировые вызовы, уверен подполковник запаса Владимир Кошелев.
Он напомнил, что госсекретарь США Майкл Помпео на заседании генсовета НАТО фактически предъявил России ультиматум, бездоказательно заявив о нарушении Договора о РСМД: "мол, так и так, вы нарушаете мы вам дали столько-то времени, исправляйтесь". Теперь же ситуация "четко по полкам разложена".
Военный эксперт напомнил, что военный бюджет США в 16 раз превышает российский. Россия, указал он, неоднократно указывало НАТО, что Альянс слишком близко подобрался к российским границам. " Уйдите. Вы туда включили все страны бывшего Варшавского договора, и даже страны Прибалтики, которые ранее входили в Советский Союз. До Санкт-Петербурга, до границы с НАТО, 120 километров по прямой. Нас это беспокоит. Вы все эти годы наращивали проблему. Вы в 2002-м дали сигнал гонке вооружений, выйдя из договора о противоракетной обороне", - сформулировал собеседник Царьграда послание России Вашингтону и Северо-Атлантическому альянсу.
Сейчас, настаивает заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана, когда Россию обвиняют в нарушении ДРСМД, самое время вспомнить, что США вышли из ядерной сделки с Ираном, тогда как Европа пытается сохранить этот договор. США вышли из Парижского соглашения по климату, из ЮНЕСКО. "Недоговороспособная страна", - констатирует эксперт.
Далее, уверен он, последует расторжение договора о ракетах средней и меньшей дальности. И непродление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. "Это очевидно", - отметил он в разговоре с Царьградом.
В этой связи, настаивает военный эксперт, главная информация, озвученная на коллегии Минобороны РФ, касалась того, что предъявленные миру весной этого года новые вооружения постепенно становятся на боевое дежурство. "Что бы они там ни вякали, ни посмеивались и так далее. Это ответ на все их хитрые придумки", - отмечает Кошелев.
Что касается указаний Владимира Путина военным по поводу выработки молниеносной реакции и нетипичных тактических приемов, то надо учитывать, что в эти дни мы ждем неадекватную реакцию Украины, говорит военный эксперт.
"Мы знаем несамостоятельность этого государственного образования, то, что им руководят советники из США, которые непосредственно находятся и в СБУ, и в министерстве обороны, и в администрации президента Украины", - напомнил собеседник Царьграда, указав, что зарубежные советники фактически совершили государственный переворот в стране и привели ее госидеологию к чистому нацизму.
Учитывая, что военное положение на Украине истекает 26 декабря, следует ждать провокаций либо сейчас, либо позже — как это будет продиктовано внутренней жизнью этой страны, пояснил эксперт. "Я не исключаю, что у нас под этим знаком опасений пройдет и Рождество, и Новый год. Рождество и католическое, и православное, и Новый год календарный, все эти праздники. От этих уродов надо ожидать всего", - заключил Владимир Кошелев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
530
Источник
Похожие новости
18 декабря 2018, 21:24
"Это коммерческий террор": Латынина обвинила власти России в борьбе с коррупцией
19 декабря 2018, 00:39
"США не удастся поставить Россию на колени" - сенатор Клинцевич
18 декабря 2018, 14:54
В Госдуме предлагают встать на защиту пострадавших за веру на Украине

19 декабря 2018, 10:24
″Пора натовскими танками давить″: Либералы вынесли Донбассу приговор
19 декабря 2018, 03:54
Забили до смерти: В украинской тюрьме убили русского добровольца Валерия Иванова
19 декабря 2018, 10:24
″Жалкий косплей″: Коц ответил Порошенко Путиным с невестами
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
16 декабря 2018, 15:39
Петр Порошенко свозит на испанскую виллу картины за $30 млн.
13 декабря 2018, 01:39
Минимальный разгон и вверх по вертикали: Новейший МиГ-35 показал себя в полете
13 декабря 2018, 14:25
Политолог оценил вероятность военной операции Киева в Донбассе
13 декабря 2018, 11:24
Высылкой журналистки Бойко на Украину ей подпишут ″смертный приговор″, уверен Коротченко
18 декабря 2018, 05:09
Урвать напоследок: Тимошенко вскрыла "эпохальные авантюры" Порошенко
17 декабря 2018, 19:24
"Медведь проснулся": Жесткие слова Лаврова означают возвращение сильной России, считает эксперт
12 декабря 2018, 22:24
"Танки не заводятся, у БМП слито топливо, жинка катит бочку бензина": В Сети придумали план "вторжения России" на Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.