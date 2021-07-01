"Что британцы делают в Чёрном море?": Немцы заступились за Россию после инцидента с эсминцем

Немцы заступились за Россию после недавнего инцидента с британским эсминцем, который пытался подойти к Крыму. "Что, собственно, британцы делают в Чёрном море?" - удивляются в Германии.

Читатели немецкого издания Der Spiegel встали на сторону России, которая предупредительными выстрелами отогнала эсминец ВМС Великобритании Defender, вторгнувшийся в русские воды недалеко от Крыма.

Они отметили, что Крым принадлежит и всегда принадлежал русским, поэтому они имеют полное право защищать свою территорию. А вот что делали британцы так далеко от своего острова - большой вопрос.

Что, собственно, делают голландские и британские военные корабли в Чёрном море? Ведь ВМФ России через Мексиканский залив не ходит, - отметил пользователь Gunter-SqSikuSWR.

Читатель с ником Matthias_FFM в свою очередь напомнил, что в Крыму находится крупнейший незамерзающий русский порт. И когда американцы устроили госпереворот на Украине, Россия просто забрала то, что ей и так принадлежит.

Hdwinkel считает, что западные политики демонизируют Россию, пытаясь внушить всем, что она враг, поскольку это единственное, за счёт чего живёт НАТО. В противном случае альянс потеряет смысл существования, и все осознают, насколько он бесполезен.

Напомним, что 23 июня британский эсминец Defender вошёл в территориальные воды России в районе мыса Фиолент. Русские пограничники потребовали сменить курс, но корабль проигнорировал этот приказ. Судно сменило курс только после того, как русский самолёт осуществил предупредительное бомбометание по курсу следования эсминца.