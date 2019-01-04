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"Ч.Т.Д.": Доверяющие только RT "желтые жилеты" пригрозили Макрону "оранжевой революцией"

04 января 2019, 19:54  •  170 • Политика
Активисты "желтых жилетов" направили в адрес президента Франции письмо с требованием начать диалог о "возвращении народу главенства" в стране. При этом они отказываются беседовать с представителями французских СМИ, поясняя, что доверяют только российскому телеканалу RT. "Ч.Т.Д.", - комментирует главред телеканала Маргарита Симоньян.
Ранее журналистка одной из крупнейших французских радиостанций, освещающая протесты «жёлтых жилетов», пожаловалась на то, что не все активисты хотят беседовать с ее коллегами. "Многие вежливо нам отказывают, отвечая, что доверяют только одному СМИ — Russia Today", - заявила она.
Перед этим стало известно, что "жёлтые жилеты" опубликовали в своей группе Facebook открытое письмо в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона. Таким образом они ответили на его новогоднее обращение.
В письме авторы требуют организовать переговоры в Елисейском дворце, угрожая очередной акцией протестов в субботу. "Гнев превратится в ненависть, если вы - вы и ваши соратники - продолжите с высоты вашего пьедестала смотреть на людей как на сброд, считать их беззубыми людьми, которые ничего из себя не представляют", - пишут авторы письма.
При этом они призывают начать обсуждение вопроса о "возвращении народу Франции главенства" путем назначения посредника президента, которым должен стать "уважаемый человек", чья репутация не омрачена расследованиями и который не входит в "коррумпированную систему".

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