"Чрезвычайно серьёзное предупреждение": Собянин обратился к жителям Москвы

В Москве объявлено "чрезвычайно серьёзное" штормовое предупреждение в связи с грозой и ливнем, которые продлятся с вечера 8 августа до вечера 9 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей и гостей столицы быть максимально осторожными.

Градоначальник подчеркнул, что москвичи уже привыкли к предупреждениям о непогоде, однако на этот раз всё чрезвычайно серьёзно. С вечера 8 августа до вечера 9 августа в столице ожидается штормовой ветер, ливни и грозы.

"Чрезвычайно серьёзное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Собянин добавил, что привёл все городские службы в режим повышенной готовности. Тем не менее он призвал москвичей всё равно быть максимально осторожными. В связи с непогодой Гидрометцентр России объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности.