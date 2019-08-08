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"Чрезвычайно серьёзное предупреждение": Собянин обратился к жителям Москвы

08 августа 2019, 21:24  •  109 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей быть осторожными во время грозы. "Чрезвычайно серьёзное штормовое предупреждение", - написал он в соцсети.
В Москве объявлено "чрезвычайно серьёзное" штормовое предупреждение в связи с грозой и ливнем, которые продлятся с вечера 8 августа до вечера 9 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей и гостей столицы быть максимально осторожными.
Градоначальник подчеркнул, что москвичи уже привыкли к предупреждениям о непогоде, однако на этот раз всё чрезвычайно серьёзно. С вечера 8 августа до вечера 9 августа в столице ожидается штормовой ветер, ливни и грозы.
"Чрезвычайно серьёзное штормовое предупреждение: шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
Собянин добавил, что привёл все городские службы в режим повышенной готовности. Тем не менее он призвал москвичей всё равно быть максимально осторожными. В связи с непогодой Гидрометцентр России объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности.

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