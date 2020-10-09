"Чревато самыми чудовищными результатами": Шафран предупредила о возвращении 30-х годов

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Москве Роспотребнадзор обязал Московский энергетический институт провести 100-процентную вакцинацию студентов против гриппа и острых респираторных инфекций, а также организовать патрули, которые будут следить за соблюдением масочного режима. Об этом сообщила журналистка Анна Шафран со ссылкой на документ ведомства.

Она напомнила, что, согласно законодательству Российской Федерации, гражданина нельзя обязать сделать ту или иную прививку. Это будет прямым его нарушением. Поэтому не совсем ясно, как это всё будет работать.

Выходит, те студенты, которые прививку не сделают, будут поражены в правах? Посещение ими занятий, а также прочих мероприятий будет ограничено? Это прямая сегрегация, - пишет Шафран в своём Telegram-канале.

Также она обращает внимание на другой интересный момент: старосты заполняют отчёты о вакцинации студентов в Google-форме. То есть западным компаниям ещё и облегчают доступ к информации о гражданах России.