Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Бер...
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил вер...
Главная / Политика

"Чревато самыми чудовищными результатами": Шафран предупредила о возвращении 30-х годов

09 октября 2020, 22:05  •  84 • Политика
Роспотребнадзор обязал МЭИ провести 100-процентную вакцинацию студентов против гриппа. Анна Шафран считает это нарушением прав и свобод граждан России. "Это чревато самыми чудовищными результатами. Вспомним законы, которые принимались в Европе в 30-х годах против евреев, когда понемногу и постепенно их ограничивали в правах", - считает журналистка.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Москве Роспотребнадзор обязал Московский энергетический институт провести 100-процентную вакцинацию студентов против гриппа и острых респираторных инфекций, а также организовать патрули, которые будут следить за соблюдением масочного режима. Об этом сообщила журналистка Анна Шафран со ссылкой на документ ведомства.
Она напомнила, что, согласно законодательству Российской Федерации, гражданина нельзя обязать сделать ту или иную прививку. Это будет прямым его нарушением. Поэтому не совсем ясно, как это всё будет работать.
Выходит, те студенты, которые прививку не сделают, будут поражены в правах? Посещение ими занятий, а также прочих мероприятий будет ограничено? Это прямая сегрегация, - пишет Шафран в своём Telegram-канале.
Также она обращает внимание на другой интересный момент: старосты заполняют отчёты о вакцинации студентов в Google-форме. То есть западным компаниям ещё и облегчают доступ к информации о гражданах России.
Попирание и обрезание прав, которое происходит понемногу, шаг за шагом, незаметно, - не просто опасная ситуация. Это чревато самыми чудовищными результатами. Вспомним законы, которые принимались в Европе в 30-х годах против евреев, когда понемногу и постепенно их ограничивали в правах, - предупредила журналистка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России
09 октября 2020, 01:55
Германия и Франция решили, как накажут Россию за "отравление" Навального
09 октября 2020, 11:05
"Скоро поймут, куда вляпались": Лукашенко напомнил протестующим о "ковидных" деньгах
09 октября 2020, 14:45
"Продадут мать родную": Стали известны детали подготовки "блицкрига Зеленского" в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2020, 09:15
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламент...
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл ...
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты Р...
09 октября 2020, 09:15
Что скрывает Киев, о чём не должны знать украинцы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 октября 2020, 21:25
"Как изысканно, Никита Сергеевич. Блеск!": Шафран оценила ответ Михалкова хакерам
03 октября 2020, 20:20
Северо-Крымский канал вышел из строя: Украину ждет провал при попытке подать воду на полуостров
08 октября 2020, 01:10
"Навальный способен наговорить на статью не только в России": Bild прилетел иск от Шрёдера
04 октября 2020, 10:05
Карасёв предупредил, чем обернётся украинская роль прихвостня НАТО
05 октября 2020, 12:40
В Германии заподозрили США в инсценировке отравления Навального
06 октября 2020, 12:30
Неудобная правда с ОЗХО всплыла в СБ ООН: Небензя застыдил западных коллег
03 октября 2020, 18:30
"Щоб ви поздихали, брехуни!": Зеленскому оказали "тёплый приём" в Черновцах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.