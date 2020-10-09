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"Чревато самыми чудовищными результатами": Шафран предупредила о возвращении 30-х годов
09 октября 2020, 22:05 • 84 • Политика
Роспотребнадзор обязал МЭИ провести 100-процентную вакцинацию студентов против гриппа. Анна Шафран считает это нарушением прав и свобод граждан России. "Это чревато самыми чудовищными результатами. Вспомним законы, которые принимались в Европе в 30-х годах против евреев, когда понемногу и постепенно их ограничивали в правах", - считает журналистка.
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Москве Роспотребнадзор обязал Московский энергетический институт провести 100-процентную вакцинацию студентов против гриппа и острых респираторных инфекций, а также организовать патрули, которые будут следить за соблюдением масочного режима. Об этом сообщила журналистка Анна Шафран со ссылкой на документ ведомства.
Она напомнила, что, согласно законодательству Российской Федерации, гражданина нельзя обязать сделать ту или иную прививку. Это будет прямым его нарушением. Поэтому не совсем ясно, как это всё будет работать.
Также она обращает внимание на другой интересный момент: старосты заполняют отчёты о вакцинации студентов в Google-форме. То есть западным компаниям ещё и облегчают доступ к информации о гражданах России.
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