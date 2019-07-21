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"Чота дёшево для Габунии": Грузии после удорожания бензина пожелали стократный рост цен на АЗС
21 июля 2019, 01:39 • 113 • Политика
В Грузии внезапно подорожал бензин с 2,50 до 2,54 лари. При этом курс национальной валюты упал с 2,64 до 2,88 лари за доллар. С ним эксперты и связывают рост цен на АЗС. В Twitter тем временем пожелали Грузии стократный рост цен на бензин. "Чота дёшево для Габунии", - отмечают интернет-пользователи.
Всего за месяц грузинская национальная валюта заметно упала. Курс снизился с 2,64 до 2,88 лари за доллар. Аналитики полагают, что именно с этим связана проблема, с которой столкнулись водители на АЗС страны - цены на бензин внезапно показали рост.
"Бензин Regular, например, достиг 2,54 лари, на днях стоил 2,50 (примерно $0,86 за литр. - ред.)", - уточнил в беседе с РИА Новости сотрудник автозаправки Gulf в Тбилиси.
Эксперты указывают на то, что цена на бензин в стране достигла исторического максимума.
И специалисты ничего хорошего дальше не ждут.
"Позитивных ожиданий нет, - отметил в беседе со СМИ председатель Союза импортеров нефтепродуктов Вано Мтвралишвили. - Лари обесценен по отношению к доллару".
По его мнению, это "главный фактор, который влияет на рост цен на бензин". И чем дороже будет топливо на АЗС, тем меньше будет продаж, предполагает эксперт.
Тем временем в Twitter интернет-пользователи не без сарказма воспринимают ситуацию с удорожанием топлива на грузинских АЗС.
"Чота дёшево для Габунии, - посчитал @MeLafonBay и пожелал Грузии стократный рост цен на бензин: - Надеюсь, что по 260 за литр им будет в аккурат".
Фото: twitter/MeLafonBay
Имя телеведущего грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии, который ранее позволил себе в прямом эфире оскорбить и обматерить президента России Владимира Путина, припомнили и другие интернет-пользователи.
"А Габуния-то как рад!" - предполагает, иронизируя, Надежда Широнина.
"Домитинговались", - резюмирует @Vasilisa_Larina.
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