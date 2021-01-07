"Чокнутые русские": Полуголые дуэлянты на фейерверках из Балашихи раззадорили британцев

Ранее по соцсетям разошлось вирусное видео новогодней дуэли в подмосковной Балашихе. На записи видно, как два молодых мужчины в полуголом виде на улице под крики зрителей сражаются на фейерверках, пуская их друг в друга.

Многие сравнили эту дуэль с той, что случилась между героями книги о юном волшебнике - Гарри Поттере и Волан-де-Морте.

Удивительно, но столь опасное развлечение, к счастью, закончилось благополучно. По крайней мере, ни о каких пострадавших в результате дуэли на фейерверках не сообщалось.

Видео разошлось не только по Рунету. Кадры дуэли раззадорили читателей британского издания Daily Mail. Кто под статьёй ставил "диагнозы" дуэлянтам, кто оценивал само действо, а кто-то даже вспоминал, как сам устраивал нечто подобное.

"Мы делали это с ракетами из бутылок в 70-х", - прокомментировал видео KingBB.

"Выглядит весело", - высказался HankChinaski.

"Та-а-а-ак, обычный день в России", - отреагировал пользователь с ником Hello..again.

"Я не знаю. По российским меркам, это кажется довольно спокойным", - предполагает Candiru.

"Чокнутые русские", - уверен actonimpulse.

"Настоящие мужчины здесь", - парирует fletcherchristian.