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"Чокнутые русские": Полуголые дуэлянты на фейерверках из Балашихи раззадорили британцев

07 января 2021, 03:40  •  73 • В мире
Вирусное видео из подмосковной Балашихи, где двое полуголых мужчин устроили дуэль на фейерверках в духе героев книги о Гарри Поттере, раззадорили британских читателей газеты Daily Mail. Одни считали, что это "чокнутые русские", другие называли "обычным днём в России".
Ранее по соцсетям разошлось вирусное видео новогодней дуэли в подмосковной Балашихе. На записи видно, как два молодых мужчины в полуголом виде на улице под крики зрителей сражаются на фейерверках, пуская их друг в друга.
Многие сравнили эту дуэль с той, что случилась между героями книги о юном волшебнике - Гарри Поттере и Волан-де-Морте.
Удивительно, но столь опасное развлечение, к счастью, закончилось благополучно. По крайней мере, ни о каких пострадавших в результате дуэли на фейерверках не сообщалось.
Видео разошлось не только по Рунету. Кадры дуэли раззадорили читателей британского издания Daily Mail. Кто под статьёй ставил "диагнозы" дуэлянтам, кто оценивал само действо, а кто-то даже вспоминал, как сам устраивал нечто подобное.
"Мы делали это с ракетами из бутылок в 70-х", - прокомментировал видео KingBB.
"Выглядит весело", - высказался HankChinaski.
"Та-а-а-ак, обычный день в России", - отреагировал пользователь с ником Hello..again.
"Я не знаю. По российским меркам, это кажется довольно спокойным", - предполагает Candiru.
"Чокнутые русские", - уверен actonimpulse.
"Настоящие мужчины здесь", - парирует fletcherchristian.

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