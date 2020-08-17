"Читайте и вспоминайте Украину": Раскрыты главные требования белорусских оппозиционеров

В своём Telegram-канале "ГАСПАРЯН" политолог перечислил требования оппозиционеров, которые, действительно, словно скопированы с требований участников украинского "майдана", закончившегося полнейшим упадком страны, не говоря о множестве уничтоженных жизней и судеб мирных жителей Донбасса.

Среди таких требований: выход из "Союзного государства", Евразийского Союза, Таможенного Союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия; запрет деятельности пророссийских организаций, тотальная белорусизация, слежка за "прокремлёвскими инициативами" "силами гражданского общества"; пограничный и таможенный контроль между Россией и Белоруссией; запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры; запрет трансляции политических и новостных российских каналов; введение в стандартный телевизионный пакет каналов Украины, Польши, Литвы и Латвии; перевод воспитательной работы в армии на белорусский язык; развитие пограничной инфраструктуры на границе со странами ЕС и увеличение пропускной способности пограничных переходов с этими странами.

Среди долгосрочных инициатив - подача всех необходимых документов на вступление в Евросоюз и НАТО.

Фото: Скриншот Telegram/ГАСПАРЯН