Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «...
"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую л...
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целу...
Главная / Политика

"Читайте и вспоминайте Украину": Раскрыты главные требования белорусских оппозиционеров

17 августа 2020, 11:35  •  201 • Политика
Известный российский журналист и политолог Армен Гаспарян раскрыл главные требования белорусских оппозиционеров. "Читайте внимательно и вспоминайте Украину", - констатирует он.
В своём Telegram-канале "ГАСПАРЯН" политолог перечислил требования оппозиционеров, которые, действительно, словно скопированы с требований участников украинского "майдана", закончившегося полнейшим упадком страны, не говоря о множестве уничтоженных жизней и судеб мирных жителей Донбасса.
Среди таких требований: выход из "Союзного государства", Евразийского Союза, Таможенного Союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия; запрет деятельности пророссийских организаций, тотальная белорусизация, слежка за "прокремлёвскими инициативами" "силами гражданского общества"; пограничный и таможенный контроль между Россией и Белоруссией; запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры; запрет трансляции политических и новостных российских каналов; введение в стандартный телевизионный пакет каналов Украины, Польши, Литвы и Латвии; перевод воспитательной работы в армии на белорусский язык; развитие пограничной инфраструктуры на границе со странами ЕС и увеличение пропускной способности пограничных переходов с этими странами.
Среди долгосрочных инициатив - подача всех необходимых документов на вступление в Евросоюз и НАТО.
Фото: Скриншот Telegram/ГАСПАРЯН

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



201
Источник
Похожие новости
17 августа 2020, 02:25
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Беломайдана
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реальность"
17 августа 2020, 02:25
"Такой сможет защитить": Лукашенко-младший слушал речь отца со стороны
17 августа 2020, 09:45
"Благодаря ВКС РФ": Протестующих белорусов пересчитали по головам
17 августа 2020, 00:35
Глава Башкирии дал обещание бунтующим у Куштау
17 августа 2020, 11:35
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала неожиданное признание
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 августа 2020, 02:25
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Бе...
17 августа 2020, 04:15
Бомба замедленного действия: кто назвал Сталина "врагом народа"
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реально...
17 августа 2020, 02:25
"Такой сможет защитить": Лукашенко-младший слушал речь отца со стороны
17 августа 2020, 07:55
"Яйца брей!" Болгарская рекламная кампания довела русских до истерики
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
15 августа 2020, 16:30
Михалков задал неудобные вопросы о "кровавом режиме": "А сейчас молчат! Почему?"
16 августа 2020, 17:15
Чем Путин абсолютно удивил Лукашенко в разговоре? Признание из первых рук
14 августа 2020, 23:05
"А вот мне интересно!" Никита Михалков перешёл на крик, говоря о святая святых
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на травлю своей цитатой
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
14 августа 2020, 19:25
Чего не говорят о беспорядках в Белоруссии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.