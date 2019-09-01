Ранее Болтон заявил, что участники переговоров сообщили о своём беспокойстве по вопросу региональной стабильности. По его словам, его коллеги из Польши, Украины и Белоруссии заявили о намерениях "укреплять суверенитет и безопасность своих государств".

По мнению Косачёва, логику изложения следовало бы представить так: "Болтон доволен переговорами, так как по их итoгам Польша, Укрaина и Белoруссия тeперь обеспокоeны вопросoм регионaльной стабильности и нaмерены укрепить свою безопaсность".

"Читай - против России. И вместе с США", - подчёркивает он в Facebook.

Сенатор заявил, что это будет "хотя бы честно" в отношении планов США на указанном направлении. "Хотелось бы реальной честности и от собеседников Болтона", - намекнул он в адрес белорусских "коллег".