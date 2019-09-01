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"Читай - против России": Белоруссия заигрывает с антироссийской коалицией США - Косачёв

01 сентября 2019, 17:24  •  107 • Политика
Сенатор Константин Косачёв прокомментировал новости о заявлении советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, в котором он рассказал о своём удовлетворении итогами переговоров с Польшей, Украиной и Белоруссией. "Читай - против России", - указывает Косачёв истинный смысл этой встречи, отмечая, что Белоруссия фактически заигрывает с антироссийской коалицией США.
Ранее Болтон заявил, что участники переговоров сообщили о своём беспокойстве по вопросу региональной стабильности. По его словам, его коллеги из Польши, Украины и Белоруссии заявили о намерениях "укреплять суверенитет и безопасность своих государств".
По мнению Косачёва, логику изложения следовало бы представить так: "Болтон доволен переговорами, так как по их итoгам Польша, Укрaина и Белoруссия тeперь обеспокоeны вопросoм регионaльной стабильности и нaмерены укрепить свою безопaсность".
"Читай - против России. И вместе с США", - подчёркивает он в Facebook.
Сенатор заявил, что это будет "хотя бы честно" в отношении планов США на указанном направлении. "Хотелось бы реальной честности и от собеседников Болтона", - намекнул он в адрес белорусских "коллег".

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