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"Читали документы ЦРУ раньше президента США": Русский разведчик рассказал, как "брал под контроль" Белый дом

15 марта 2020, 00:35  •  106 • В мире
Рассекреченный русский разведчик Юрий Шевченко рассказал, как "брал под контроль" Белый дом в 1970-е годы. При этом у него было задание контролировать администрацию президента США, ЦРУ, Госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО. Шевченко заявил журналистам, что благодаря его работе русские читали документы ЦРУ раньше американского президента.
Разведчик-нелегал Юрий Шевченко, которого рассекретили в начале "нулевых" годов, рассказал о своей работе. Он заявил, что выполнял задания в 1970-е годы. Герой России смог достать важные материалы о работе властей США. Итогом работы Шевченко стали 300 томов архивного дела с грифом "совершенно секретно" и cosmic (высшая степень секретности).
"Мне дали направление работы - главный противник (США) и НАТО… О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, Госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО", - цитирует Шевченко РИА Новости.
Единственная структура, о которой разведчик не успел достать информацию, это ФБР. "Всех остальных я, что называется, взял под контроль", - сказал Шевченко. По словам разведчика-нелегала, руководство нашей страны читало документы Государственного департамента и ЦРУ раньше, чем они попадали на стол к президенту США Джимми Картеру.

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