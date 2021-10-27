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"Чистосердечное признание": Политэксперт о применении беспилотника ВСУ в Донбассе
27 октября 2021, 01:10 • 80 • Политика
Генштаб ВСУ подтвердил использование в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar. Политэксперт Родион Мирошник назвал это "чистосердечным признанием" в нарушении Минских соглашений.
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили применение турецких ударных безбилетников в Донбассе. Соответсвующая информация была опубликована на странице пресс-центра Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Ранее в интернете были опубликованы кадры, снятые камерой ударного беспилотника. На них видно, как дрон наносит удар по артиллерийским установкам. Сообщается, что это был удар по позициям ополченцев Донбасса.
- гласит сообщение.
Ситуацию прокомментировал политический эксперт Родион Мирошник. От отметил, что украинские военные, по сути, официально признались в нарушении Минских соглашений, которые Киев подписал в 2014 году. В частности, речь идёт о пункте договорённостей, который запрещает полеты боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донбассе.
- отметил политэксперт.
Он призвал дать правовую оценку действиям главкома ВСУ. А сообщение о применении ударных беспилотников приложить в качестве его чистосердечного признания в содеянном.
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