"Чистосердечное признание": Политэксперт о применении беспилотника ВСУ в Донбассе

Генштаб ВСУ подтвердил использование в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar. Политэксперт Родион Мирошник назвал это "чистосердечным признанием" в нарушении Минских соглашений.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили применение турецких ударных безбилетников в Донбассе. Соответсвующая информация была опубликована на странице пресс-центра Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Ранее в интернете были опубликованы кадры, снятые камерой ударного беспилотника. На них видно, как дрон наносит удар по артиллерийским установкам. Сообщается, что это был удар по позициям ополченцев Донбасса.

Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar

- гласит сообщение.

Ситуацию прокомментировал политический эксперт Родион Мирошник. От отметил, что украинские военные, по сути, официально признались в нарушении Минских соглашений, которые Киев подписал в 2014 году. В частности, речь идёт о пункте договорённостей, который запрещает полеты боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донбассе.

Но одностороннее нарушение бывает один раз, после чего обязательства второй стороны автоматически испаряются,

- отметил политэксперт.

Он призвал дать правовую оценку действиям главкома ВСУ. А сообщение о применении ударных беспилотников приложить в качестве его чистосердечного признания в содеянном.