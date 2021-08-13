"Чистое пиратство": Украинский депутат назвал единственный способ остановить "Северный поток - 2"

"Колоссальный разрыв" в отношениях США и Германии может стать поводом для санкций против немецких компаний, полагает Олег Волошин.

Депутат Верховной рады Украины Олег Волошин, представляющий партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", назвал единственный, по его мнению, способ, который может привести к остановке строительства газопровода "Северный поток - 2". Свою точку зрения он озвучил в эфире телеканала NewsOne.

Волошин полагает, что единственный вариант, при котором такой сценарий может воплотиться в реальности, это "колоссальный разрыв" в отношениях США и Германии. По словам украинского депутата, если представить, что американцы "вдрызг" разругались с немцами, то это бы означало введение санкций против немецких компаний. Причём носили бы они "экстерриториальный характер" ввиду того, что строительство "Северного потока - 2" напрямую не затрагивает американские интересы.

"Нам не нравится, мы поэтому вас наказываем", - озвучил возможную позицию США Олег Волошин. Парламентарий не исключил, что при реализации описанного сценария действия Вашингтона серьёзно повлияли бы на международные отношения. Депутат назвал "чистым пиратством" вмешательство США в вещи, которые их по большому счёту не касаются.