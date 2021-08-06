"Чисто выдуманная история. Следующей была я": Бутина о раскрутке в США кейса "оружейного барона"

Мария Бутина рассказала, как в США пресса лепила из неё "русскую супершпионку", а из Виктора Бута - "оружейного барона". "Это чисто выдуманная история, которую подали таким образом, чтобы американцы возненавидели русских людей", - объяснила она.

Просидевшая больше года в тюрьме США русская активистка Мария Бутина объяснила, как американские СМИ делали из неё "русскую супершпионку". По её словам, пресса США применила весь арсенал методов, которые использовались с начала веков для деморализации противника и поднятия боевого духа собственных сил.

Бутина указала, что людям очень сложно ненавидеть абстрактно. Поэтому американские спецслужбы периодически подкидывают своим гражданам определённый образ, в котором "концентрируют всё зло".

В случае с Россией одним из наиболее ярких кейсов является дело Виктора Бута. Американская пресса прозвала его "оружейным бароном", в Америке сняли про него фильм, где показывали, что все русские вот такие.

Это чисто выдуманная история, которую подали таким образом, чтобы американцы, обычный (американский) народ, в лице Бута возненавидели (русских) людей. Следующей, в общем-то, была я,

- сказала Мария Бутина в интервью, данном YouTube-каналу "Народ ТВ".

Она отметила, что в её случае собрали все стереотипы про роковых красоток и женщин-шпионов. Эти клише годами внедрял в народное сознание американский кинематограф. Не случайно за пару месяцев до ареста в США выпустили очередной фильм на эту тему. Поэтому в ложь про "русскую супершпионку" было очень легко поверить. Никто даже разбираться не стал, подчеркнула Мария Бутина.