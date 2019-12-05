"Чисто украинская привычка": Киев пытается "ползком" проникнуть в НАТО - политолог

Ранее депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Украина сделает добровольный взнос в НАТО для того, чтобы получить помещение в штаб-квартире.

По мнению Родионова, в США нашли новый способ сэкономить на содержании военной машины, переложив расходы на страны Европы. Всего за 850 тысяч евро Киев получит повод гордиться парой квадратных метров в самом штабе НАТО, отметил он.

Хотя к членству в альянсе Киев это не приблизит, но там верят, что смогут шаг за шагом осуществить "ползучее проникновение". "Это чисто украинская привычка - сначала выдать дочку за богатого горожанина, а потом постепенно всем селом туда переехать. Только в данном случае это не прокатит", - пояснил Дмитрий Родионов в разговоре с ФАН.