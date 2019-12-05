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"Чисто украинская привычка": Киев пытается "ползком" проникнуть в НАТО - политолог

05 декабря 2019, 11:54  •  226 • Политика
Хотя добровольный взнос в НАТО в размере 850 тысяч евро никак не приблизит Украину к членству в Североатлантическом альянсе, в Киеве верят, что смогут шаг за шагом осуществить "ползучее проникновение" в блок. Об этом заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Ранее депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Украина сделает добровольный взнос в НАТО для того, чтобы получить помещение в штаб-квартире.
По мнению Родионова, в США нашли новый способ сэкономить на содержании военной машины, переложив расходы на страны Европы. Всего за 850 тысяч евро Киев получит повод гордиться парой квадратных метров в самом штабе НАТО, отметил он.
Хотя к членству в альянсе Киев это не приблизит, но там верят, что смогут шаг за шагом осуществить "ползучее проникновение". "Это чисто украинская привычка - сначала выдать дочку за богатого горожанина, а потом постепенно всем селом туда переехать. Только в данном случае это не прокатит", - пояснил Дмитрий Родионов в разговоре с ФАН.

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