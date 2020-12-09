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"Чисто политическое решение": Репрессии МОК против Лукашенко не помогут спортсменам, считает эксперт
09 декабря 2020, 00:15 • 23 • Политика
Репрессии Международного олимпийского комитета против президента Белоруссии Александра Лукашенко не помогут белорусским спортсменам, уверен эксперт. По его словам, это чисто политическое решение.
Такое мнение во вторник высказал российский политолог Дмитрий Болкунец, комментируя решение МОК запретить Лукашенко, который возглавляет Национальный олимпийский комитет, и его сыну Виктору (первый вице-президент НОК) посещать Олимпийские и Паралимпийские игры.
Напомним, что ранее МОК временно отстранил Лукашенко и его старшего сына от посещения официальных мероприятий комитета. Поводом стали обвинения в политической дискриминации белорусских спортсменов. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах не стал уточнять срок отстранения, однако, вероятнее всего, ближайшую Олимпиаду, которая состоится в Токио в 2021 году, президент Белоруссии пропустит.
Политическая ситуация в Белоруссии остаётся нестабильной с августа, когда в стране прошли президентские выборы. Проигравший на выборах кандидат Светлана Тихановская сбежала в Литву, откуда начала организовывать массовые акции протеста в родной стране в надежде устроить госпереворот.
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