"Чисто политическое решение": Репрессии МОК против Лукашенко не помогут спортсменам, считает эксперт

Такое мнение во вторник высказал российский политолог Дмитрий Болкунец, комментируя решение МОК запретить Лукашенко, который возглавляет Национальный олимпийский комитет, и его сыну Виктору (первый вице-президент НОК) посещать Олимпийские и Паралимпийские игры.

В данном случае решение МОК продиктовано соображениями репрессий в отношении известных спортсменов Белоруссии. К сожалению, это чисто политическое решение МОК не поможет белорусским спортсменам, - пояснил эксперт Nation News.

Напомним, что ранее МОК временно отстранил Лукашенко и его старшего сына от посещения официальных мероприятий комитета. Поводом стали обвинения в политической дискриминации белорусских спортсменов. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах не стал уточнять срок отстранения, однако, вероятнее всего, ближайшую Олимпиаду, которая состоится в Токио в 2021 году, президент Белоруссии пропустит.

Политическая ситуация в Белоруссии остаётся нестабильной с августа, когда в стране прошли президентские выборы. Проигравший на выборах кандидат Светлана Тихановская сбежала в Литву, откуда начала организовывать массовые акции протеста в родной стране в надежде устроить госпереворот.