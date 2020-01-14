"Чисто европейская глупость": Сатановский объяснил отказ Хафтара подписывать соглашение о перемирии

Ранее стало известно, что глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уехал из Москвы, отказавшись подписывать соглашение о перемирии с правительством Национального согласия (ПНС) Ливии. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что тот взял время на размышления.

Политолог Евгений Сатановский в эфире НСН объяснил отказ Хафтара, обратив внимание на тот факт, что уже само появление главы ЛНА в Москве "говорит о фантасмагорическом влиянии России на сегодняшнем Ближнем Востоке". Эксперт отметил, что "никогда в жизни не предположил, что он поедет куда-то, куда поедет Саррадж".

Сатановский отметил, что речь идёт о регионе, "где каждый сам себе режиссёр" и "никто ни на кого влиять по-настоящему не может". Политолог полагает, что Хафтар не подпишет в итоге документ о перемирии. Но даже допустив подобное, считает, что соблюдаться соглашение не будет.

"Не будет никто ничего по определению подписывать. А если и подпишет, то в Ливии никто ничего не будет выполнять", - уверен Сатановский, пояснив, что "ни с кем нельзя договориться в Ливии".

"Там можно кого-то прикончить, захватив, можно обмануть, можно изгнать, - продолжил свою мысль эксперт, добавив, что "ливийцы недоговороспособны" и это "чисто европейская глупость, что можно всех со всеми примирить, найти баланс".

Чуть позже у себя в телеграм-канале "Армагеддоныч" Сатановский обратил внимание на то, что "Москва, что смогла, для нормализации ситуации в Ливии сделала".

"Фигуранты гражданской войны в российскую столицу приехали? Приехали. И это куда больше, чем ожидалось, - подчеркнул политолог. - И больше, чем смогли добиться от них европейцы. По тому же Хафтару изначально эксперты уверенно заявили, что его не будет. Но Россия не Италия - по крайней мере после Сирии. Так что приехал. Однако подписывать соглашение, которое не давало ему всего, чего он требовал, он не стал. И тут компромиссов быть не могло".