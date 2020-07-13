|
"Чистка власти": Малофеев указал на "робкие тенденции"
13 июля 2020, 18:00 • 107 • Политика
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев указал на "робкие тенденции", связанные с "чисткой власти от этих недоперебежчиков в России".
В колонке на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" Константин Малофеев привёл пример повторения истории. Как сотню лет назад, мы видели разграбление России и разрушение с перезакладкой западным концессионерам: как во времена НЭПа, так и сегодня проявляются не самые приятные процессы.
Константин Малофеев призвал представить себе ситуацию, когда наконец пора всё "закручивать".
"...Когда нужно без разговоров вытряхнуть разом иностранных спекулянтов и всяких концессионеров, что сделают наши депутаты, этот властный "гламурятник", который уже приготовил себе тёплые места за пределами страны? Будут вставлять палки в колёса. Потому что давно на крючке у этих самых спекулянтов и концессионеров, - пишет Малофеев. - Вот почему необходимо довести до конца вопрос о наличии у власть имущих двойного гражданства, активов и недвижимости за границей. Неважно, что у них в собственности - целое поместье или квартира с одним окном. Из-за страха всего этого лишиться они сделают всё, что им говорят. Так это и происходит в действительности. Сперва к ним приходят с неудобными вопросами о документах и происхождении средств, а заканчивается это сотрудничеством с разными неправительственными организациями, работающими против России, и прямой вербовкой спецслужбами".
Константин Малофеев подчеркнул, что "чистка власти от этих недоперебежчиков, у которых всегда с собой билет в Хитроу, - вопрос национальной безопасности". И мы наблюдаем определённые тенденции:
107
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 июля 2020, 00:00
|
10 июля 2020, 13:00
|
11 июля 2020, 23:00
|
09 июля 2020, 10:00
|
09 июля 2020, 14:00
|
10 июля 2020, 01:00
|
07 июля 2020, 05:00