"Чистка власти": Малофеев указал на "робкие тенденции"

В колонке на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" Константин Малофеев привёл пример повторения истории. Как сотню лет назад, мы видели разграбление России и разрушение с перезакладкой западным концессионерам: как во времена НЭПа, так и сегодня проявляются не самые приятные процессы.

"Сейчас мы на пороге очередной депрессии. И мы увидим такой же ответ. Китай с его плановой экономикой прямо сейчас показывает правильное решение. Для выхода из кризиса США и Европа уже начинают затягивать пояса государственного регулирования экономики. И я надеюсь, что такой же ответ будет и у нас. Даже не потому, что о необходимости регулирования говорят Глазьев, Катасонов, Делягин, Хазин или я. А просто потому, что мы будем повторять за другими", - подчеркнул Малофеев.

Константин Малофеев призвал представить себе ситуацию, когда наконец пора всё "закручивать".

"...Когда нужно без разговоров вытряхнуть разом иностранных спекулянтов и всяких концессионеров, что сделают наши депутаты, этот властный "гламурятник", который уже приготовил себе тёплые места за пределами страны? Будут вставлять палки в колёса. Потому что давно на крючке у этих самых спекулянтов и концессионеров, - пишет Малофеев. - Вот почему необходимо довести до конца вопрос о наличии у власть имущих двойного гражданства, активов и недвижимости за границей. Неважно, что у них в собственности - целое поместье или квартира с одним окном. Из-за страха всего этого лишиться они сделают всё, что им говорят. Так это и происходит в действительности. Сперва к ним приходят с неудобными вопросами о документах и происхождении средств, а заканчивается это сотрудничеством с разными неправительственными организациями, работающими против России, и прямой вербовкой спецслужбами".

Константин Малофеев подчеркнул, что "чистка власти от этих недоперебежчиков, у которых всегда с собой билет в Хитроу, - вопрос национальной безопасности". И мы наблюдаем определённые тенденции: