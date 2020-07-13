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"Чистка власти": Малофеев указал на "робкие тенденции"

13 июля 2020, 18:00  •  107 • Политика
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев указал на "робкие тенденции", связанные с "чисткой власти от этих недоперебежчиков в России".
В колонке на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" Константин Малофеев привёл пример повторения истории. Как сотню лет назад, мы видели разграбление России и разрушение с перезакладкой западным концессионерам: как во времена НЭПа, так и сегодня проявляются не самые приятные процессы.
"Сейчас мы на пороге очередной депрессии. И мы увидим такой же ответ. Китай с его плановой экономикой прямо сейчас показывает правильное решение. Для выхода из кризиса США и Европа уже начинают затягивать пояса государственного регулирования экономики. И я надеюсь, что такой же ответ будет и у нас. Даже не потому, что о необходимости регулирования говорят Глазьев, Катасонов, Делягин, Хазин или я. А просто потому, что мы будем повторять за другими", - подчеркнул Малофеев.
Константин Малофеев призвал представить себе ситуацию, когда наконец пора всё "закручивать".
"...Когда нужно без разговоров вытряхнуть разом иностранных спекулянтов и всяких концессионеров, что сделают наши депутаты, этот властный "гламурятник", который уже приготовил себе тёплые места за пределами страны? Будут вставлять палки в колёса. Потому что давно на крючке у этих самых спекулянтов и концессионеров, - пишет Малофеев. - Вот почему необходимо довести до конца вопрос о наличии у власть имущих двойного гражданства, активов и недвижимости за границей. Неважно, что у них в собственности - целое поместье или квартира с одним окном. Из-за страха всего этого лишиться они сделают всё, что им говорят. Так это и происходит в действительности. Сперва к ним приходят с неудобными вопросами о документах и происхождении средств, а заканчивается это сотрудничеством с разными неправительственными организациями, работающими против России, и прямой вербовкой спецслужбами".
Константин Малофеев подчеркнул, что "чистка власти от этих недоперебежчиков, у которых всегда с собой билет в Хитроу, - вопрос национальной безопасности". И мы наблюдаем определённые тенденции:
Мы видим робкие, но позитивные тенденции по регулированию экономики. Сделан первый шаг к прогрессивной шкале налогообложения, снижена ключевая ставка, налоговая служба открыто говорит об ужесточении валютного регулирования. Но этого мало. Власть обязана приземлять богатых, заставлять вкладывать деньги здесь, где они их даже не зарабатывают, а добывают. А мы сидим и говорим: год тяжёлый, ВВП упадёт, может, на 5, может, на 6%. А между тем в этот тяжёлый год из страны уже вывели 33 миллиарда долларов, - считает учредитель Царьграда. - Мы должны налоговым путём, путём прямых законодательных запретов поставить этому заслон. Должны создать в обществе атмосферу, когда неприлично быть сверхбогатым, покупать яхты и хвастаться этим в то время, как половина населения живёт за чертой бедности. У государства есть возможности этого добиться. Но сперва нужно очистить власть.

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