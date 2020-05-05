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"Чиновнопад" через несколько дней: Хазин назвал время путинской показательной чистки

05 мая 2020, 19:10  •  73 • Политика
Экономист Михаил Хазин считает, что в конце мая президент Владимир Путин должен провести первую показательную чистку чиновников. Начнётся "чиновнопад", как предположил эксперт, уже через несколько дней - после майских праздников.
Ранее, напомним, политолог Марат Баширов "посочувствовал" губернаторам во время пандемии коронавируса. Эксперт заявил, что местная власть оказалась в самой сложной ситуации. Именно губернаторы будут отвечать перед федеральной властью за эпидемиологическую ситуацию в регионе.
"Самые несчастные в этой ситуации - это, конечно, губернаторы. Не мэры и иные главы ОМСУ, а именно губернаторы, которые находятся в вертикали федеральной исполнительной власти", - заявил Баширов у себя в авторском Telegram-канале "Политджойстик".
Эксперт предположил, что чистка среди глав регионов может пройти в июле-сентябре по итогам того, как субъекты справятся с коронавирусом.
"По этим показателям - смертность, состояние экономики и бюджетов, протестные акции и общее снижение рейтингов власти в регионах - в июле-сентябре и будут оценивать губернаторов и кого-то будут казнить, а кого-то награждать", - высказался политолог.
О кадровых чистках, но много раньше, заговорил известный экономист Михаил Хазин. Во время интернет-конференции БИЗНЕС Online он высказал предположение о том, когда именно президент России Владимир Путин может устроить первую показательную чистку.
Экономист полагает, что это, скорее всего, случится уже через несколько дней "после майских праздников". "Полетят головы", - уверен эксперт.
"Как только она произойдёт, все исполнители всё поймут, - сделал прогноз Хазин. - Сейчас начнётся "чиновнопад".

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