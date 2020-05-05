"Чиновнопад" через несколько дней: Хазин назвал время путинской показательной чистки

Ранее, напомним, политолог Марат Баширов "посочувствовал" губернаторам во время пандемии коронавируса. Эксперт заявил, что местная власть оказалась в самой сложной ситуации. Именно губернаторы будут отвечать перед федеральной властью за эпидемиологическую ситуацию в регионе.

"Самые несчастные в этой ситуации - это, конечно, губернаторы. Не мэры и иные главы ОМСУ, а именно губернаторы, которые находятся в вертикали федеральной исполнительной власти", - заявил Баширов у себя в авторском Telegram-канале "Политджойстик".

Эксперт предположил, что чистка среди глав регионов может пройти в июле-сентябре по итогам того, как субъекты справятся с коронавирусом.

"По этим показателям - смертность, состояние экономики и бюджетов, протестные акции и общее снижение рейтингов власти в регионах - в июле-сентябре и будут оценивать губернаторов и кого-то будут казнить, а кого-то награждать", - высказался политолог.

О кадровых чистках, но много раньше, заговорил известный экономист Михаил Хазин. Во время интернет-конференции БИЗНЕС Online он высказал предположение о том, когда именно президент России Владимир Путин может устроить первую показательную чистку.

Экономист полагает, что это, скорее всего, случится уже через несколько дней "после майских праздников". "Полетят головы", - уверен эксперт.

"Как только она произойдёт, все исполнители всё поймут, - сделал прогноз Хазин. - Сейчас начнётся "чиновнопад".