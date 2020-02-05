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"Чиновникам - отрубить руки, застройщиков - высечь": И. о. главы Калуги о том, как вернуть доверие граждан

05 февраля 2020, 22:24  •  62 • Политика
Врио главы Калуги объяснил своё предложение отрубать руки чиновникам-коррупционерам и пороть на столбе позора недобросовестных застройщиков. "Разговор с журналистами был откровенный. Сам формат этого разговора не предусматривал публикаций", - сказал он.
И. о. главы Калуги Дмитрий Денисов призвал отрубать руки чиновникам-коррупционерам, а недобросовестных застройщиков расстреливать или сечь публично. Это произошло на встрече с руководителями главных СМИ Калуги.
Денисов отметил, что уровень доверия жителей города к властям довольно низок, поэтому требуются экстремальные меры, чтобы его вернуть. И. о. главы Калуги подчеркнул, что у властей должна быть чёткая и последовательная позиция.
Нужно привлечь к ответственности, лучше расстрелять. Или минимум на столбе позора высечь застройщика. А чиновникам лучше отрубать руки, если их уличили во взяточничестве, - сказал Денисов.
Позднее он объяснил, что представители СМИ взяли из его речи только самые "сочные" слова, оставив за скобками всё остальное. На самом деле разговор шёл о реформировании контрольно-надзорной деятельности. В частности, о том, что иногда действующие меры административного воздействия не работают на застройщиков.
Разговор с журналистами был откровенный. Сам формат этого разговора не предусматривал публикаций. Я иронизировал, это сарказм, - пояснил Дмитрий Денисов изданию "Подъём".

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