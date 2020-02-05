"Чиновникам - отрубить руки, застройщиков - высечь": И. о. главы Калуги о том, как вернуть доверие граждан

И. о. главы Калуги Дмитрий Денисов призвал отрубать руки чиновникам-коррупционерам, а недобросовестных застройщиков расстреливать или сечь публично. Это произошло на встрече с руководителями главных СМИ Калуги.

Денисов отметил, что уровень доверия жителей города к властям довольно низок, поэтому требуются экстремальные меры, чтобы его вернуть. И. о. главы Калуги подчеркнул, что у властей должна быть чёткая и последовательная позиция.

Нужно привлечь к ответственности, лучше расстрелять. Или минимум на столбе позора высечь застройщика. А чиновникам лучше отрубать руки, если их уличили во взяточничестве, - сказал Денисов.

Позднее он объяснил, что представители СМИ взяли из его речи только самые "сочные" слова, оставив за скобками всё остальное. На самом деле разговор шёл о реформировании контрольно-надзорной деятельности. В частности, о том, что иногда действующие меры административного воздействия не работают на застройщиков.