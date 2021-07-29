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"Чимчикуй за мавчиками!": Киев решил "стереть из истории" легендарную украинскую группу

29 июля 2021, 08:30  •  158 • Политика
Киев решил стереть из истории легендарную украинскую группу Green Grey, известную хитами "Под дождём", "Эмигрант", "Стереосистема" и прочими. Так считают музыканты группы после позорных решений администрации украинского президента. "Чимчикуй за мавчиками!", - высказался о сложившейся на Украине ситуации солист группы Дмитрий Муравицкий.
Власти Украины пригласили группу выступить на большом концерте в Киеве, посвященном дню независимости, а затем, после начала репетиций и прочих подготовительных мероприятий, отказали. Green Grey готовилась исполнить песню "Под дождем", однако им внезапно заявили, что на концерт допустят только музыкантов, исполняющих песни на украинском языке.
Возмутившимся на такое отношение к русскоговорящим на Украине музыкантам ответили в офисе президента страны Владимира Зеленского. Там заявили, что считают неприемлемой форму несогласия с языковым законом, которую высказал в своём Instagram Муравицкий – в посте музыкант "поблагодарил" власти за языковой закон, показав средний палец и послав "чимчиковать за мавчиками".
В целом, по мнению музыкантов группы, увлеченные грязной политикой власти, пытаются стереть группу из истории только из-за русскоязычных песен.

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