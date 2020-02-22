|
"Чикнуть канатики за свой счёт": В США мужчин могут заставить делать вазэктомию
22 февраля 2020, 01:39 • 18 • В мире
Конгрессвумен из штата Алабама внесла законопроект о принудительной вазэктомии для многодетных мужчин. Пользователи Сети уже высмеяли эту инициативу, отметив, что бедным мужчинам придётся "чикнуть канатики за свой счёт".
С инициативой о принудительной вазэктомии выступила демократка из Алабамы.
Роланда Холлис уверена, что эта мера поможет в дальнейшем законам о репродуктивном здоровье.
"Для танго всегда нужны двое, - сказала она AL.com. - Мы не можем возложить всю ответственность на женщин. Мужчины тоже должны нести ответственность".
"Согласно законопроекту, мужчины, ставшие отцами троих детей, а также все мужчины старше 50 лет будут обязаны чикнуть семенные канатики. За свой счёт", - подытоживает в Twitter пользователь @ValLisitsa.
"Следующие поколения должны будут доказывать свою генетическую и финансовую состоятельность", - мрачно предрекает @radionov96.
"Законопроект в лучших традициях медицины Рейха. Надеюсь, концлагеря она не предлагает строить?" - отмечает @NKVD_38.
"Гитлер вертится в гробу от зависти", - добавляет @vomilkav.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
18
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 февраля 2020, 19:09
|
19 февраля 2020, 08:39
|
16 февраля 2020, 21:39
|
20 февраля 2020, 10:39
|
20 февраля 2020, 00:54
|
21 февраля 2020, 15:54
|
20 февраля 2020, 17:09