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"Чикнуть канатики за свой счёт": В США мужчин могут заставить делать вазэктомию

22 февраля 2020, 01:39  •  18 • В мире
Конгрессвумен из штата Алабама внесла законопроект о принудительной вазэктомии для многодетных мужчин. Пользователи Сети уже высмеяли эту инициативу, отметив, что бедным мужчинам придётся "чикнуть канатики за свой счёт".
С инициативой о принудительной вазэктомии выступила демократка из Алабамы.
Роланда Холлис уверена, что эта мера поможет в дальнейшем законам о репродуктивном здоровье.
"Для танго всегда нужны двое, - сказала она AL.com. - Мы не можем возложить всю ответственность на женщин. Мужчины тоже должны нести ответственность".
"Согласно законопроекту, мужчины, ставшие отцами троих детей, а также все мужчины старше 50 лет будут обязаны чикнуть семенные канатики. За свой счёт", - подытоживает в Twitter пользователь @ValLisitsa.
"Следующие поколения должны будут доказывать свою генетическую и финансовую состоятельность", - мрачно предрекает @radionov96.
"Законопроект в лучших традициях медицины Рейха. Надеюсь, концлагеря она не предлагает строить?" - отмечает @NKVD_38.
"Гитлер вертится в гробу от зависти", - добавляет @vomilkav.

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