"Чикнуть канатики за свой счёт": В США мужчин могут заставить делать вазэктомию

С инициативой о принудительной вазэктомии выступила демократка из Алабамы.

Роланда Холлис уверена, что эта мера поможет в дальнейшем законам о репродуктивном здоровье.

"Для танго всегда нужны двое, - сказала она AL.com. - Мы не можем возложить всю ответственность на женщин. Мужчины тоже должны нести ответственность".

"Согласно законопроекту, мужчины, ставшие отцами троих детей, а также все мужчины старше 50 лет будут обязаны чикнуть семенные канатики. За свой счёт", - подытоживает в Twitter пользователь @ValLisitsa.

"Следующие поколения должны будут доказывать свою генетическую и финансовую состоятельность", - мрачно предрекает @radionov96.

"Законопроект в лучших традициях медицины Рейха. Надеюсь, концлагеря она не предлагает строить?" - отмечает @NKVD_38.

"Гитлер вертится в гробу от зависти", - добавляет @vomilkav.