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"Чихнуть хочется": Шойгу сразу в самолёте сдал тест на коронавирус после Сирии

24 марта 2020, 17:35  •  47 • Политика
После визита в Сирию Сергей Шойгу прошёл тест на коронавирус. Ещё в самолёте врачи начали проверку его и всех членов делегации. "Чихнуть хочется", - заулыбался он во время процедуры.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу и все члены делегации, которые ранее с рабочим визитом посетили Сирию, прошли проверку на наличие коронавируса.
Видео, которое обнародовал телеканал "Звезда", фиксирует, что процедура проверки началась уже в самолёте. Медики провели забор материала для проведения анализа.
"Чихнуть хочется", - сказал Шойгу во время процедуры и заулыбался.
Также были проверены все члены делегации: у каждого измерили температуру и провели тест на коронавирус.
Все тесты показали отрицательный результат.
Напомним, накануне, 23 марта, Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прилетел в Сирию и провёл переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом.
Главными темами переговоров стали вопросы по обеспечению устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации и стабилизации обстановки в других районах Сирии. Также Шойгу и Асад обсудили военно-техническое сотрудничество в рамках совместной борьбы с терроризмом, доставку гуманитарной помощи в Сирию и восстановление экономики страны при помощи российских специалистов.
Отмечается, что безопасность самолёта Шойгу в небе над Сирией обеспечивали истребители Су-35С ВКС России.
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