"Чихнуть хочется": Шойгу сразу в самолёте сдал тест на коронавирус после Сирии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и все члены делегации, которые ранее с рабочим визитом посетили Сирию, прошли проверку на наличие коронавируса.

Видео, которое обнародовал телеканал "Звезда", фиксирует, что процедура проверки началась уже в самолёте. Медики провели забор материала для проведения анализа.

"Чихнуть хочется", - сказал Шойгу во время процедуры и заулыбался.

Также были проверены все члены делегации: у каждого измерили температуру и провели тест на коронавирус.

Все тесты показали отрицательный результат.

Напомним, накануне, 23 марта, Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прилетел в Сирию и провёл переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом.

Главными темами переговоров стали вопросы по обеспечению устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации и стабилизации обстановки в других районах Сирии. Также Шойгу и Асад обсудили военно-техническое сотрудничество в рамках совместной борьбы с терроризмом, доставку гуманитарной помощи в Сирию и восстановление экономики страны при помощи российских специалистов.

Отмечается, что безопасность самолёта Шойгу в небе над Сирией обеспечивали истребители Су-35С ВКС России.