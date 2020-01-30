"Чихаешь - сиди дома": Песков о мерах по защите Кремля от нового коронавируса из Китая

Дмитрий Песков рассказал, какие меры предпринимают в Кремле для защиты от нового коронавируса. По его словам, администрация президента работает в обычном режиме.

Песков уточнил, что никаких особых мер не предпринимается. Просто в АП стараются следить, чтобы никто не чихал и не выходил на работу больным. В остальном никаких изменений, отметил пресс-секретарь президента России.

Чихаешь - сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряжённый, что болеть нет времени, - сказал Песков в интервью Первому каналу.

Напомним, что речь идёт о вспышке нового коронавируса из Китая, который уже успел перекинуться на другие страны. В нескольких городах России с подозрением на болезнь были госпитализированы люди, недавно вернувшиеся из поездки в Поднебесную.