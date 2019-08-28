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"Чичиков поспешил отказаться от такого ликерчика": Ультиматум Волкера о Крыме заставил русских цитировать классиков
28 августа 2019, 12:39 • 74 • Политика
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью украинскому СМИ поставил России ультиматум по возвращению в G8. Для этого наша страна, мол, должна уйти из Крыма. Политолог Армен Гаспарян ответил на это заявление словами Гоголя из поэмы "Мертвые души". "Чичиков поспешил отказаться от такого ликерчика", - процитировал эксперт классика русской литературы.
Ранее специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью украинскому телеканалу "Прямой" поставил ультиматум России по возвращению в G8. Он напомнил, что в 2014 году Россия покинула этот формат из-за Крыма. Напомним, G8 превратилась в G7 после того, как полуостров вернулся в состав России после проведенного референдума.
"Волкер заявил, что для возвращения в G8 России нужно уйти из Крыма", - отметил российский политолог и публицист Армен Гаспарян у себя в Twitter.
В ответ на поставленный американским дипломатом ультиматум русский эксперт обратился к классике русской литературы - поэме "Мертвые души" Николая Гоголя.
"Мы, пожалуй, лучше воспользуемся наследием великого писателя Николая Васильевича Гоголя, у которого в "Мертвых душах" есть блестящая фраза по этому поводу, - пояснил Гаспарян. - "Чичиков поспешил отказаться от такого ликерчика".
В ответ он получил неожиданное продолжение:
"Да у меня там не только эта фраза блестящая", - отметил под твитом пользователь с ником "Николай Гоголь и Ко".
Под постом Волкеру пользователи оставляли и иные послания.
"Для начала пусть нам вернут оккупированное ими постсоветское пространство", - требует @Craikova.
"Волкер веселее наговорил. Во-первых, "я хотел бы видеть возвращение Крыма". Ну хоти, чувачок. Во-вторых, "это создало бы предпосылки для возобновления формата Г8". Ога, предпосылки. Спасибо, чо", - иронизирует @das_medved.
"Какой то средней руки чиновничек, смотрящий по Незалежной Волкер тронулся умишком. Кто он такой вообще для России? Ноль англосаксонский. Без статуса и совести. Посему мы его дружно посылаем туда, куда Макар телят не гонял. А условия он пусть Зеленскому выставляет и украинским олигархам", - резюмирует Николай.
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