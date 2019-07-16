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"Чей Крым"?" ЦИК Украины случайно признал победу России в споре за полуостров
16 июля 2019, 14:24 • 84 • Политика
ЦИК Украины и Верховный суд страны имеют разные взгляды на Крымский полуостров, что вылилось в эпопею вокруг регистрации политика Рената Кузьмина в качестве кандидата в депутаты Рады .
Верховный суд Украины 15 июля признал законным решение нижестоящей инстанции о восстановлении бывшего заместителя генпрокурора страны Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты. Об этом сообщил сам политик.
"Именем Украины Верховный суд подтвердил законность отмены Шестым апелляционным административным судом незаконное снятие с регистрации кандидатом в народные депутаты по спискам "Оппозиционной платформы — за жизнь", - сообщил он в Facebook.
Фото: Facebook/RRKuzmin
Напомним, Кузьмин участвует в выборах в качестве представителя партии "Оппозиционная платформа - за жизнь". Однако Центризбирком Украины отказал политику в регистрации.
В качестве причины было указано то, что кандидат в депутаты должен прожить на территории Украины в течение последних пяти лет. Наиболее любопытно здесь то, что Кузьмин прописан на территории Крыма.
На ситуацию отреагировал публицист Армен Гаспарян, который указал на то, что ЦИК Украины признал победу России в споре за полуостров.
"Чей Крым?" - популярно и однозначно объяснил всем украинский ЦИК, отказав в регистрации Ренату Кузьмину, у которого прописка в Крыму. Мотивировали тем, что он пять лет не проживает на Украине", - отметил он в соцсетях.
Фото: Twitter/@A_Gasparyan
"Спасибо за подтверждение, что Крым не Украина"? - поинтересовался другой комментатор.
"Искренне поздравляю с победой! На Украине, оказывается, еще существует правосудие!" - поздравили Кузьмина украинские читатели.
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