"Чей Крым"?" ЦИК Украины случайно признал победу России в споре за полуостров

Верховный суд Украины 15 июля признал законным решение нижестоящей инстанции о восстановлении бывшего заместителя генпрокурора страны Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты. Об этом сообщил сам политик.

"Именем Украины Верховный суд подтвердил законность отмены Шестым апелляционным административным судом незаконное снятие с регистрации кандидатом в народные депутаты по спискам "Оппозиционной платформы — за жизнь", - сообщил он в Facebook.

Фото: Facebook/RRKuzmin

Напомним, Кузьмин участвует в выборах в качестве представителя партии "Оппозиционная платформа - за жизнь". Однако Центризбирком Украины отказал политику в регистрации.

В качестве причины было указано то, что кандидат в депутаты должен прожить на территории Украины в течение последних пяти лет. Наиболее любопытно здесь то, что Кузьмин прописан на территории Крыма.

На ситуацию отреагировал публицист Армен Гаспарян, который указал на то, что ЦИК Украины признал победу России в споре за полуостров.

"Чей Крым?" - популярно и однозначно объяснил всем украинский ЦИК, отказав в регистрации Ренату Кузьмину, у которого прописка в Крыму. Мотивировали тем, что он пять лет не проживает на Украине", - отметил он в соцсетях.

Фото: Twitter/@A_Gasparyan

"Спасибо за подтверждение, что Крым не Украина"? - поинтересовался другой комментатор.

"Искренне поздравляю с победой! На Украине, оказывается, еще существует правосудие!" - поздравили Кузьмина украинские читатели.