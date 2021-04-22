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"Чей Крым?" Юрий Лоза поставил на место Гордона, сказав правду о предательстве Киева

22 апреля 2021, 18:05  •  166 • Политика
Юрий Лоза дал интервью Дмитрию Гордону, в том числе, ответив на вопрос "Чей Крым?" Он прямо высказался о предательстве Киева и решении крымчан вернуться в состав России, поставив на место журналиста.
Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у музыканта Юрия Лозы и, естественно, задал свой традиционный вопрос о принадлежности Крыма. Юрий Лоза, как известно, придерживается позиции, что Крым всегда был русским. И решение отдать территорию Украине, а после и попытка полной украинизации - это беда. У Лозы, как он сказал в беседе с Гордоном, супруга родом из Крыма, и для него это родная земля, он знаком с мыслями людей, их видением. Так вот крымчане не соотносили себя с Украиной никогда.
Гордон, комментируя сказанное, отметил, что если крымчанам не нравилась Украина, то они могли переехать. А Россия, мол, поступила плохо по отношению к Киеву, когда после госпереворота на Украине воспользовалась ситуацией. Юрий Лоза этот аргумент отбил конкретными примерами, даже не повышая голоса:
"Украина вела себя по отношению к Крыму не как мама, а как мачеха. Поэтому украинцы, безусловно, ездили в Крым отдыхать, но никто из украинских властей не собирался в полуостров вкладываться. Вы говорите, что при Украине стало хорошо (крымчанам)... Ничего подобного. Стало намного хуже. Теперь второй момент: этот канал (для обеспечения Крыма водой - ред.) строили в советское время. Вы говорите, что он украинский. Но это была союзная стройка, и его делали из расчёта, что союз останется рерушимым. Украина нарушила давнишнее соглашение и перекрыла канал, пытаясь превратить Крым в выжженную пустуню, угробив всех крымчан - чтобы они сдохли от жажды".
А, говоря о некоем злонамеренном плане России, Юрий Лоза просто отметил, что имеет дело скорее со слухами, чем с фактами. А фактом остаются настроения крымчан, которые не хотели жить в составе Украины. Настроения там были в пользу России.
Полная версия интервью доступна на канале Дмитрия Гордона в YouTube.

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