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"Чей Крым?": Собчак в Киеве нашла универсальный ответ на неудобный вопрос
05 сентября 2019, 12:24 • 221 • Политика
Ксения Собчак в Киеве нашла универсальный ответ на неудобный вопрос. Традиционно ее спросили: "Чей Крым?"
Телеведущая Ксения Собчак нашла универсальный ответ на вопрос украинских журналистов "Чей Крым?". Накануне она приняла участие в программе украинской радиостанции "Новое время". Там ее и спросили про принадлежность полуострова.
Для начала Собчак отметила, что русские и украинцы - братские народы. Поэтому "то, что уже было наделано", непросто пережить - "постараться найти как-то позитивный выход" и уйти от понятия "отдайте Крым", размышляла Собчак.
"Потому что этот выход сейчас, к сожалению, невозможен, - пояснила телеведущая, а в прошлом, к слову, и кандидат в президенты России. - Он (этот выход. - Ред.) был бы, на мой взгляд, самым правильным, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен".
В целом Собчак полагает, что присоединение Крыма к России - это нарушение международного законодательства, и Москва должна вернуть полуостров... При этом, по версии Собчак, для возвращения должен быть проведен новый референдум. Логика странная, но какая есть. Выходит, что прежний референдум кажется Собчак нелегитимным, а новый по умолчанию будет верен...
Напомним, Крым стал частью России в 2014 году, когда в пользу подобного решения высказались абсолютное большинство жителей. Несмотря на то что Россия неоднократно указывала, что Крым останется частью нашей страны, потому что этого хотят люди, в Киеве придерживаются иной позиции и продолжают политизировать вопрос.
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