"Чей Крым?": Поклонская дала "очень простой" ответ

"Политики, журналисты, юристы в Украине и за её пределами уже шестой год спорят по поводу вопроса "Чей Крым?"", - отметила у себя в авторском Telegram-канале депутат Госдумы Наталья Поклонская.

По её мнению, ответ на этот вопрос "очень простой". В качестве такового парламентарий привела современную интерпретацию соломонова решения о двух матерях.

"С мудростью Соломоновой вряд ли кто поспорит. Ситуация с лишением крымчан права на питьевую воду со стороны Украины под нездоровые возгласы "Пейте из луж!" - это же современная интерпретация притчи о двух женщинах-матерях, претендующих на одного ребёнка", - высказала свою точку зрения Поклонская.

Депутат высказала уверенность в том, что царю Соломону не составило бы труда быстро разрешить спор, и "по Крыму вопросов бы у него не было".

Парламентарий, продолжая свою мысль, отметила, что и уважающие себя политики, и просто разумные люди "вряд ли станут поддерживать глупость и преступные действия международного масштаба по лишению миллионов людей элементарного и человеческого права на воду".