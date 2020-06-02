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"Чей Крым?": Поклонская дала "очень простой" ответ

02 июня 2020, 14:55  •  17 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская дала "очень простой" ответ на вопрос "Чей Крым?", который седьмой год задают на Украине журналисты и политики. Парламентарий обратилась к соломонову решению вопроса.
"Политики, журналисты, юристы в Украине и за её пределами уже шестой год спорят по поводу вопроса "Чей Крым?"", - отметила у себя в авторском Telegram-канале депутат Госдумы Наталья Поклонская.
По её мнению, ответ на этот вопрос "очень простой". В качестве такового парламентарий привела современную интерпретацию соломонова решения о двух матерях.
"С мудростью Соломоновой вряд ли кто поспорит. Ситуация с лишением крымчан права на питьевую воду со стороны Украины под нездоровые возгласы "Пейте из луж!" - это же современная интерпретация притчи о двух женщинах-матерях, претендующих на одного ребёнка", - высказала свою точку зрения Поклонская.
Депутат высказала уверенность в том, что царю Соломону не составило бы труда быстро разрешить спор, и "по Крыму вопросов бы у него не было".
Парламентарий, продолжая свою мысль, отметила, что и уважающие себя политики, и просто разумные люди "вряд ли станут поддерживать глупость и преступные действия международного масштаба по лишению миллионов людей элементарного и человеческого права на воду".

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