|
"Чей Крым?": Поклонская дала "очень простой" ответ
02 июня 2020, 14:55 • 17 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская дала "очень простой" ответ на вопрос "Чей Крым?", который седьмой год задают на Украине журналисты и политики. Парламентарий обратилась к соломонову решению вопроса.
"Политики, журналисты, юристы в Украине и за её пределами уже шестой год спорят по поводу вопроса "Чей Крым?"", - отметила у себя в авторском Telegram-канале депутат Госдумы Наталья Поклонская.
По её мнению, ответ на этот вопрос "очень простой". В качестве такового парламентарий привела современную интерпретацию соломонова решения о двух матерях.
"С мудростью Соломоновой вряд ли кто поспорит. Ситуация с лишением крымчан права на питьевую воду со стороны Украины под нездоровые возгласы "Пейте из луж!" - это же современная интерпретация притчи о двух женщинах-матерях, претендующих на одного ребёнка", - высказала свою точку зрения Поклонская.
Депутат высказала уверенность в том, что царю Соломону не составило бы труда быстро разрешить спор, и "по Крыму вопросов бы у него не было".
Парламентарий, продолжая свою мысль, отметила, что и уважающие себя политики, и просто разумные люди "вряд ли станут поддерживать глупость и преступные действия международного масштаба по лишению миллионов людей элементарного и человеческого права на воду".
17
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2020, 08:55
|
30 мая 2020, 21:55
|
26 мая 2020, 15:55
|
27 мая 2020, 07:55
|
28 мая 2020, 01:55
|
27 мая 2020, 03:55
|
27 мая 2020, 00:55