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"Чей Крым?" Подсказку всем украинским журналистам дадут будущие депутаты

16 января 2021, 00:20  •  37 • Политика
Царьград выбирает вопросы для "Народного голосования", которые в будущем могут задать кандидатам в депутаты Госдумы в рамках "проверки качества". И "Чей Крым?" в том числе участвует в голосовании - словно добровольная помощь для всех украинских журналистов.
Безусловно, подсказка украинским журналистам - это ирония. Очень уж они любят задавать этот вопрос - "чей Крым?" для теста. Так сложилось, что волеизъявление жителей полуострова, заявивших о желании восстановить историческую справедливость и вернуться в состав России, пока ещё не у всех утряслось в головах. И даже среди граждан России находятся те, кто не признаёт российскую принадлежность Крыма. А Киев этим пользуется, создавая для себя героев... Именно поэтому вопрос и появился в народном голосовании Царьграда.
Что такое "Народное голосование"? Это проект, в рамках которого мы выбираем вопросы для тех, кто хотел бы стать депутатом Госдумы VIII созыва.
Напомним, в конце ноября 2020 года на Всероссийском собрании Общества "Царьград" Константин Малофеев сказал:
Мы будем анкетировать представителей всех партий на выборах, исповедуют ли они те же принципы, по которым живём мы. Все кандидаты, которые имеют шансы, должны заполнить эту анкету. "Царьград", таким образом, выберет кандидатов - будущих депутатов, которые поддержат его принципы. Тот, кто ответит "нет" на вопросы об исповедании наших ценностей, должен почувствовать всеобщее негодование.
На первом этапе путём народного голосования мы должны выбрать пять главных вопросов, которые мы зададим кандидатам в депутаты Государственной Думы VIII созыва, чтобы понять, являются ли они патриотами и могут ли называться, в лучшем смысле этого слова, русскими людьми.
"Царьград" предлагает 10 вопросов. Список вопросов не является закрытым - каждый участник голосования может предложить собственный вариант, чтобы дополнить нашу анкету.
В анкету войдут вопросы, набравшие не менее 10 тысяч голосов. Голосование за вопросы анкеты продлится до 15 февраля.

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