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"Чей Крым?" Подсказку всем украинским журналистам дадут будущие депутаты
16 января 2021, 00:20 • 37 • Политика
Царьград выбирает вопросы для "Народного голосования", которые в будущем могут задать кандидатам в депутаты Госдумы в рамках "проверки качества". И "Чей Крым?" в том числе участвует в голосовании - словно добровольная помощь для всех украинских журналистов.
Безусловно, подсказка украинским журналистам - это ирония. Очень уж они любят задавать этот вопрос - "чей Крым?" для теста. Так сложилось, что волеизъявление жителей полуострова, заявивших о желании восстановить историческую справедливость и вернуться в состав России, пока ещё не у всех утряслось в головах. И даже среди граждан России находятся те, кто не признаёт российскую принадлежность Крыма. А Киев этим пользуется, создавая для себя героев... Именно поэтому вопрос и появился в народном голосовании Царьграда.
Что такое "Народное голосование"? Это проект, в рамках которого мы выбираем вопросы для тех, кто хотел бы стать депутатом Госдумы VIII созыва.
Напомним, в конце ноября 2020 года на Всероссийском собрании Общества "Царьград" Константин Малофеев сказал:
На первом этапе путём народного голосования мы должны выбрать пять главных вопросов, которые мы зададим кандидатам в депутаты Государственной Думы VIII созыва, чтобы понять, являются ли они патриотами и могут ли называться, в лучшем смысле этого слова, русскими людьми.
"Царьград" предлагает 10 вопросов. Список вопросов не является закрытым - каждый участник голосования может предложить собственный вариант, чтобы дополнить нашу анкету.
В анкету войдут вопросы, набравшие не менее 10 тысяч голосов. Голосование за вопросы анкеты продлится до 15 февраля.
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