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"Чей Крым?": Министр Кулеба нашёл новую жертву для украинских ультиматумов

18 декабря 2020, 19:50  •  79 • Политика
Светлана Тихановская, как считает министр Кулеба, должна стать новой жертвой украинских ультиматумов. Она должна ответить на вопрос, чей Крым. Это, мол, из заботы о даме.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Новому времени" заявил, что экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую могут принять на Украине, однако для начала у неё спросят о позиции по Крыму. В изложении Кулебы этот вопрос покажет, как именно Тихановская относится к "российской агрессии против Киева".
Также Кулеба добавил, что ответ на вопрос "в её собственных интересах". Итак, что хотел бы спросить министр:
"По прибытии в страну первый вопрос СМИ будет: "Чей Крым?" И любой нечёткий ответ сыграет против Тихановской", - пояснил украинский чиновник.
После Кулеба заявил, что готов в любой момент говорить со Светланой Тихановской по телефону. И условия - это, мол, из заботы о своей собеседнице... Напомним, Светлана Тихановская, покинув Белоруссию и провозгласив себя лидером белорусской оппозиции, продолжает своё турне по странам мира. Впрочем, пока её встречают лишь в Европе. Она хотела бы побывать в России для беседы с первыми лицами, однако приглашение так и не последовало. Украина, очевидно, хотела бы использовать Тихановскую в своих политических целях. К слову, ответ на вопрос, чей Крым, дама уже давала. Ранее она заявила, что де-юре Крым украинский, а де-факто - российский. Вероятно, Кулеба упустил из виду этот момент.
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