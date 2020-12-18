"Чей Крым?": Министр Кулеба нашёл новую жертву для украинских ультиматумов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Новому времени" заявил, что экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую могут принять на Украине, однако для начала у неё спросят о позиции по Крыму. В изложении Кулебы этот вопрос покажет, как именно Тихановская относится к "российской агрессии против Киева".

Также Кулеба добавил, что ответ на вопрос "в её собственных интересах". Итак, что хотел бы спросить министр:

"По прибытии в страну первый вопрос СМИ будет: "Чей Крым?" И любой нечёткий ответ сыграет против Тихановской", - пояснил украинский чиновник.

После Кулеба заявил, что готов в любой момент говорить со Светланой Тихановской по телефону. И условия - это, мол, из заботы о своей собеседнице... Напомним, Светлана Тихановская, покинув Белоруссию и провозгласив себя лидером белорусской оппозиции, продолжает своё турне по странам мира. Впрочем, пока её встречают лишь в Европе. Она хотела бы побывать в России для беседы с первыми лицами, однако приглашение так и не последовало. Украина, очевидно, хотела бы использовать Тихановскую в своих политических целях. К слову, ответ на вопрос, чей Крым, дама уже давала. Ранее она заявила, что де-юре Крым украинский, а де-факто - российский. Вероятно, Кулеба упустил из виду этот момент.