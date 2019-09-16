"Четырехдневка" в тестовом режиме: Идею Медведева проверят в компаниях, где "30-40% времени ничего не делают"

Эксперимент планируют провести на нескольких предприятиях, которые вошли в нацпроект по повышению производительности труда.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского, речь идет о компаниях, которые работают в таких сферах, как обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство и ряда других.

"На предприятиях… работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — сказал замминистра.

При этом, отметил чиновник, в настоящее время нет каких-либо конкретных параметров перехода на "четырехдневку". Только после того, как эта схема работы будет протестирована на большом числе компаний и предприятий, можно будет сделать окончательный вывод".

Тестировать этот режим работы в одной-двух компаниях смысла не имеет. Для полноты картины и возможности детального обсуждения четырехдневной недели нужна более полная статистика.

Николая Остарков, вице-президент "Деловой России" предложил провести этот эксперимент в государственных органах. По его мнению, они могут стать "хорошей площадкой" для тестирования, поскольку именно здесь "процессы организации труда зачастую неэффективны".

Чтобы не сгореть на работе...

Дискуссию о четырехдневной рабочей неделе в июне поднял премьер-министр Дмитрий Медведе, выступая на Международной конференции труда в Женеве.

"Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, - отметил Медведев. - Люди подчас просто сгорают на работе".

Премьер напомнил о том, как сто лет назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов. Как результат - "впечатляющий рост производительности труда".

Если говорить о четырехдневной рабочей неделе, продолжил Дмитрий Медведев, то такой эксперимент прижился в новозеландской компании, которая ввела именно такой рабочий график. При этом уровень стресса у работников снизился, а производительность стала больше на двадцать процентов.

Что же до заработной платы, то она, по мнению главы правительства, уменьшаться не должна.

Делу - время: Неделю сократим, зарплаты сохраним

Уже в середине августа Федерации независимых профсоюзов России обратилась к Министерству труда и соцзащиты с точно таким же предложением: сократить рабочую неделю на один день

В ФНПР считают, что такой шаг приведет к оптимизации времени труда и отдыха. При этом там подчеркивают, что заработная плата граждан должна сохраниться в полном объеме. Пока же многие предприятия в России переходят на "сокращенку" в целях экономии на оплате труда сотрудников.

Для кого "четырехдневка может наступить хоть завтра"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя может наступить для ряда профессий "хоть завтра". Информация прозвучала после эфира программы "Диалог".

Медведев утверждает, что сокращение рабочей недели вовсе не направлено на урезание зарплат. По словам премьера, речь идет о том, чтобы было гибкое регулирование, чтобы человек мог лучше планировать свое рабочее время.

"Что касается четырехдневной рабочей недели, то это вопрос будущего. Для ряда профессий, на самом деле, она может быть хоть завтра, а для некоторых видов деятельности это далекая перспектива", - заявил Медведев.

При этом глава правительства не уточнил, какие именно профессии перейдут на четырехдневку "хоть завтра", а каким в ближайшее время этого ждать не стоит.

Быть или не быть 4-хдневной рабочей неделе?

Принятие решения о сокращении в России рабочей недели до 4 дней зависит от ситуации в экономике. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

Глава правительства отметил, что внесение изменений в трудовое законодательство, а именно сокращение количества рабочих дней, можно только с сохранением имеющихся гарантий и, разумеется, без ухудшения положения трудящихся. В частности, речь идет о сохранении зарплат работников.

"В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств", - сказал Медведев.

По мнению премьера, трудовое законодательство должно быть гибким и подстраиваться под нужды как работников, так и работодателей.