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"Четыре Су-27 совершили плановый полёт": Паникующих финнов поправили в Минобороны РФ
29 июля 2020, 18:05 • 48 • В мире
В Минобороны ответили на претензии Финляндии к российским истребителям. Ранее в Хельсинки заявили, будто два российских истребителя вторглись в воздушное пространство страны. В военном ведомстве России поправили паникующих финнов.
В Минобороны России прокомментировали заявления Финляндии о некоем нарушении воздушной границы российскими истребителями. Финские военные сообщали, будто два самолёта Су-27 ВКС России в районе Финского залива нарушили воздушное пространство страны. При этом в Хельсинки не привели никаких фактов, подтверждающих эти обвинения.
Более того, ведомство обошлось размытой формулировкой, мол, самолёты лишь "подозреваются" в нарушении границы.
В российском Минобороны поправили паникующих финнов и указали, что никаких нарушений во время перелёта Су-27 не было. В ведомстве отметили, что четыре российских истребителя морской авиации в плановом порядке совершили перелёт из Карелии на аэродром в Калининградской области.
В министерстве подчеркнули, что весь перелёт прошёл по согласованному маршруту, экипажи Су-27 в момент перелёта находились на постоянной связи с наземными пунктами управления.
"Полёт осуществлён в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в официальном сообщении, передаёт РИА Новости.
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