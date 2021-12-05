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"Четвёртая стадия, умер во сне": Проигравший Клинтону ветеран не дожил до ста

05 декабря 2021, 22:35  •  168 • Политика
В США скончался бывший соперник Билла Клинтона по президентской гонке экс-сенатор Боб Доул.
В США в возрасте 98 лет скончался бывший сенатор от Республиканской партии, экс-кандидат в президенты страны в 1996 году Боб Доул.
С тяжёлым сердцем сообщаем о смерти сенатора Роберба Джозефа Боула сегодня утром во сне,
- говорится в заявлении фонда Доула 5 декабря.
Отмечается, что Доул "служил Америке на протяжении 79 лет", передаёт NBC.
Известно, что Доул в начале 2021 года объявил о начале борьбы с онкологическим заболеванием.
Доул в 1996 году был соперником Билла Клинтона на очередных выборах президента США, он выбдвинулся в возрасте 73 лет и проиграл выборы.
Боб Доул воевал в армии США в ходе Второй мировой войны, он попал на фронт в 1944 году и получил несколько наград.

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