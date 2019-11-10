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"Четверых бы пристрелил": В Карелии главу администрации обвинили в призывах расстреливать людей

10 ноября 2019, 00:39  •  31 • Политика
Глава администрации Олонецкого района Карелии, по словам очевидцев, в ходе заседания комиссии - когда спор начали вести на повышенных тонах, обсуждая жалобы людей, - заявил, что "четверых бы пристрелил", вот тогда, мол, остальные успокоятся. Теперь депутаты спорят друг с другом, пытаясь понять, шутил чиновник или нет. Жалобы направили главе региона. 
Глава администрации Олонецкого муниципального района Карелии Сергей Прокопьев в ходе депутатской комиссии 24 октября допустил, прямо скажем, спорное высказывание. Когда обсуждения местных проблем достигли высокого градуса, Прокопьев сказал:
"Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся".
Цитатой со ссылкой на многочисленных очевидцев и последовавшие после высказывания жалобы на имя официальных лиц делится карельский журнал "Черника". Редакция издания призвала Сергея Прокопьева озвучить на своих страницах и его позицию. Однако сам он пока этого не сделал. С другой стороны, несколько обращений с критикой СМИ написали депутаты: они заявили, что слова Прокопьева были неправильно истолкованы.
Например, руководитель аппарата совета депутатов Ирина Романова в беседе с телеканалом "360" говорит, что заседание комиссии было вполне стандартным - "обсуждались рабочие вопросы". С другой стороны, депутат горсовета Олонца Нина Щербакова сказала журналистам, что фраза о расстреле недовольных, действительно, прозвучала. Возможно, сказана она была в шутку, но Прокопьев после заявления не извинился и не разрядил обстановку, добавила Щербакова.
"Осуждали-обсуждали, говорили, что можно сделать, как выходить из положения - вопрос такой рабочий. Он сидел, слушал, а потом сказал: "Вот пристрелить человека четыре, и все успокоятся", - приводят реплику депутата журналисты.
Жалобы в связи со сказанным Прокопьевым были направлены в том числе на имя губернатора Карелии Артура Парфенчикова. Реакция от администрации региона пока не последовала.

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