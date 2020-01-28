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"Четвертуйте спичрайтера": От Зеленского потребовали извинений за "украинские" дивизии, освобождавшие Освенцим

28 января 2020, 22:39  •  161 • В мире
У президента Украины Владимира Зеленского потребовали публичных извинений за слова об украинцах, освобождавших концлагерь Освенцим в Польше. В Telegram-канале "Зрада чи Перемога" главе государства напомнили, кто на самом деле входил в Львовскую и Житомирскую стрелковые дивизии. Одну из них формировали в бывшей Горьковской области (сейчас Нижний Новгород), а вторую - в Вологде. "Публично четвертуйте своего убогого спичрайтера", - посоветовали Зеленскому в Telegram-канале.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому напомнили, кто на самом деле освобождал Освенцим. У политика потребовали публичных извинений за его странное заявление. О том, что Аушвиц освобождали украинцы, Зеленский заявил во время своего выступления перед западными журналистами в ходе визита в Польшу.
В Telegram-канале "Зрада чи Перемога" президенту Украины напомнили, кто же на самом деле входил в эти воинские формирования - 100-ю Львовскую стрелковую дивизию и 322-ю Житомирскую стрелковую дивизию. Там написали, что названия давали по тем городам, которые освободили в боях, а не по "месту прописки".
Фото: скриншот Telegram
"322-я дивизия формировалась в августе-сентябре 1941 года в Московском военном округе, в Горьковской области. Дивизия комплектовалась в основном призывниками и мобилизованными военнообязанными запаса из военкоматов города Горького (ныне Нижний Новгород) и Горьковской области. 100-я дивизия сформирована 18 марта 1942 года в Вологде в Архангельском ВО. Личным составом дивизия комплектовалась в основном за счёт военнообязанных Вологодской, Архангельской областей и Коми АССР", - написали в Telegram-канале.
Президенту предложили извиниться перед советскими воинами и "четвертовать своего убогого спичрайтера".

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