"Четвертуйте спичрайтера": От Зеленского потребовали извинений за "украинские" дивизии, освобождавшие Освенцим

Президенту Украины Владимиру Зеленскому напомнили, кто на самом деле освобождал Освенцим. У политика потребовали публичных извинений за его странное заявление. О том, что Аушвиц освобождали украинцы, Зеленский заявил во время своего выступления перед западными журналистами в ходе визита в Польшу.

В Telegram-канале "Зрада чи Перемога" президенту Украины напомнили, кто же на самом деле входил в эти воинские формирования - 100-ю Львовскую стрелковую дивизию и 322-ю Житомирскую стрелковую дивизию. Там написали, что названия давали по тем городам, которые освободили в боях, а не по "месту прописки".

Фото: скриншот Telegram

"322-я дивизия формировалась в августе-сентябре 1941 года в Московском военном округе, в Горьковской области. Дивизия комплектовалась в основном призывниками и мобилизованными военнообязанными запаса из военкоматов города Горького (ныне Нижний Новгород) и Горьковской области. 100-я дивизия сформирована 18 марта 1942 года в Вологде в Архангельском ВО. Личным составом дивизия комплектовалась в основном за счёт военнообязанных Вологодской, Архангельской областей и Коми АССР", - написали в Telegram-канале.

Президенту предложили извиниться перед советскими воинами и "четвертовать своего убогого спичрайтера".