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"Честное слово, нелепо": Трамп заявил, что США больше не хотят играть роль "мирового жандарма"

27 декабря 2018, 23:24  •  9 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна больше не может играть роль "мирового жандарма". Подобная практика, по его словам, становится слишком накладной для Вашингтона. "Честное слово, нелепо", — посетовал он.
Трамп уточнил, что пока США играют роль такого "мирового жандарма" другие страны имеют возможность пользоваться американскими вооруженными силами для обеспечения собственной безопасности. При этом они никоим образом не компенсируют затраты самих Штатов.
"Они не платят за это, но им придется", — добавил хозяин Белого дома.
Сейчас американские войска чрезвычайно разбросаны по миру. Содержание столь много числа военных баз и контингентов крайне затратно. В любом случае, отметим, что Трамп сделал свое заявление во время визита в Ирак, куда он прибыл, чтобы поддержать размещенных там американских военнослужащих. По всей видимости, сокращать американское присутствие там президент США пока не намерен. Наоборот, он отметил, что хотел бы использовать страну в качестве "базы, чтобы при необходимости атаковать боевиков". Под "боевиками" в данном случае имеются в виду сторонники запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
"США больше не могут оставаться мировым жандармом <...> Мы рассредоточены по всему миру. Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже и не слышали. Честное слово, нелепо", — заявил Трамп.

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