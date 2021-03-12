"Честно признались": Герман Греф возглавил "бунт банкиров"

Сбербанк предложил ЦБ протестировать возможность ввода ипотеки по "плавающей ставке" с фиксированным платежом. "Бунт банкиров" Грефа раскусил Делягин.

Сбербанк предложил свой вариант ипотеки "с плавающей ставкой", при котором меняется не размер платежа, а сроки кредита. Что на самом деле за этим стоит, рассказал Царьграду экономист и политолог Михаил Делягин.

По его словам, "плавающая ставка" Сбера будет привязана к основной ставке Банка России. Это означает, что банк буквально снимает с себя все риски и перекладывает их на плечи заёмщиков. "Плавающая ставка" зафиксирует доходы банков при любой экономической ситуации. И единственными проигравшими окажутся люди, которые взяли этот злосчастный кредит.

Потому что люди не будут понимать, что там написано, не будут знать, чем для них это грозит. А над ними будут глумиться: "Вы же сами это подписали, надо повышать финансовую грамотность, гы-гы-гы",

- пояснил Михаил Делягин в эфире программы "Царьград. Главное".

То есть, по сути, предложение Грефа не что иное, как "бунт банкиров" против простого народа. Потому что банкиры честно признались, что все риски для них исчезают.