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"Честно, не ожидали": Секрет необычного паспорта Шойгу раскрыл изготовитель
17 сентября 2021, 16:50 • 26 • Политика
Гендиректор компании "Артель Старая грамота" рассказал об обложке паспорта Сергея Шойгу. "Честно, не ожидали, что он её будет использовать. Для нас это честь", - отметил глава фирмы.
Секрет необычной обложки паспорта главы Минобороны России Сергея Шойгу раскрыл директор компании "Артель Старая грамота" Андрей Микитюк. По его словам, эта обложка появилась у министра восемь лет назад.
Речь идёт о наделавшей много шуму в интернете фотографии, на которой Шойгу предъявляет на избирательном участке паспорт. Обложка документа выполнена в виде дореволюционного паспорта с русской дореформенной орфографией.
По словам главы компании "Артель Старая грамота", эта обложка была изготовлена его фирмой из телячьей кожи с применением технологии искусственного старения, а затем вручена Шойгу "в вечное пользование" 8 лет назад. Подарок передали через секретаря.
- сказал Андрей Микитюк, комментируя фото.
Он добавил, что его компания изготавливает подобные обложки уже на протяжении 12 лет. Также фирма выпускает ежедневники, блокноты и другую продукцию в дореволюционном стиле, приводит слова бизнесмена телеканал RTVI.
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