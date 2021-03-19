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"Честно говоря, оторопь берёт": Социальная реклама с вампирами вызвала вопросы к её создателям
19 марта 2021, 21:00 • 90 • Политика
Прививки в России решили пропагандировать при помощи "вампиров" и "дьявола". "Честно говоря, оторопь берёт. И это - социальный ролик", - не сдержалась Анна Шафран.
Социальная реклама о пользе прививок с участием "вампиров" и "дьявола" вызвала вопросы у жителей России. Сомнительный с моральной и этической стороны ролик прокомментировала ведущая Анна Шафран.
Речь идёт о социальном ролике, в котором "дьявол" приводит к доктору свою дочь-вампиршу, чтобы выяснить, можно ли ей пить кровь детей, которым не сделали прививки. При этом врач нисколько не удивлён подобным визитом и с удовольствием консультирует нечисть. А затем и вовсе звучит мысль о том, что отсутствие прививок защищает от нападений вампиров.
- комментирует видео Анна Шафран в своём Telegram-канале.
Она отмечает, что у данного ролика проблемы сразу на нескольких уровнях. Во-первых, по мнению Шафран, ролик провоцирует вражду и нетерпимость. Во-вторых, он смешивает "антипрививочников" и людей, которые просто не хотят на себе экспериментировать или не входят в группу риска.
- добавляет Анна Шафран.
Резюмируя всё вышесказанное, она призывает убрать подобную социальную рекламу из публичного пространства.
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