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"Черную икру фоткните для Трампа": В Twitter показали, как "голодают" иранцы из-за санкций
07 августа 2019, 19:24 • 92 • Политика
В Twitter выложили фотографии из супермаркета в 400 км от Тегерана, который США "задушили" санкциями. Пользователи, глядя на стройные ряды полок, заполненные всевозможными продуктами, посоветовали "фоткнуть" для Трампа черную икру.
Снимки появились в Twitter международного журналиста Аббаса Джумы. Он снял супермаркет, расположенный в провинциальном иранском городе - в примерно 400 км от Тегерана.
На кадрах видны заполненные продуктами и безалкогольными напитками витрины.
"У нас в ЛНР супермаркеты выглядят так же. Жрачка - не проблема. Вот развитие производства, технологий - это проблема", - замечает @Rainmeter9.
"Я такие фотки из Северной Кореи тоже видел", - недоверчиво заметил @SuumCuique13. "Желаю Ирану - его народу и политикам - выдержки, терпения и мудрости пережить и прорвать эти санкции. Если бы в СССР было такое продуктовое изобилие, страна, может, и не развалилась бы", - написала @AnitaNorvik.
Некоторые же поиронизировали над ситуацией. "Неплохо, в Иран виза нужна? Едем в Иран..." - написала @Media_Voice_RU. "Черную икру фоткните для Трампа", - попросила @LIDIA_AN_.
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