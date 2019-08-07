"Черную икру фоткните для Трампа": В Twitter показали, как "голодают" иранцы из-за санкций

Снимки появились в Twitter международного журналиста Аббаса Джумы. Он снял супермаркет, расположенный в провинциальном иранском городе - в примерно 400 км от Тегерана.

На кадрах видны заполненные продуктами и безалкогольными напитками витрины.

"У нас в ЛНР супермаркеты выглядят так же. Жрачка - не проблема. Вот развитие производства, технологий - это проблема", - замечает @Rainmeter9.

"Я такие фотки из Северной Кореи тоже видел", - недоверчиво заметил @SuumCuique13. "Желаю Ирану - его народу и политикам - выдержки, терпения и мудрости пережить и прорвать эти санкции. Если бы в СССР было такое продуктовое изобилие, страна, может, и не развалилась бы", - написала @AnitaNorvik.

Некоторые же поиронизировали над ситуацией. "Неплохо, в Иран виза нужна? Едем в Иран..." - написала @Media_Voice_RU. "Черную икру фоткните для Трампа", - попросила @LIDIA_AN_.