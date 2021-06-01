"Чернота вокруг Белоруссии". Цена объединения - 63 миллиарда долларов»

Нет ничего проще, чем завершить процесс объединения России и Белоруссии. Потому что сложность всего одна: сделать это так, чтобы не спровоцировать экономический кризис, от которого пострадают и в Минске, и в Москве.

Давайте посмотрим на карту Европы. С запада, с севера, с юга Белоруссию окружили страны, закрашенные равномерным чёрным цветом. Формально это страны, которые блокируют полёты своих авиакомпаний над территорией Белоруссии и белорусских самолётов – над своей территорией. Реально это враждебные Белоруссии страны, которые хотят и стремятся уничтожить… Тут опять двойная бухгалтерия. Формально – хотят уничтожить тиранический политический режим "последнего диктатора Европы" Александра Лукашенко. Реально – хотят уничтожить белорусское независимое (от Европы) государство. Вместе со всем, что в этом государстве создано. С промышленностью и сельским хозяйством, с экспортом овощей, калийных удобрений и тяжёлых карьерных грузовиков, с армией, системой социальной защиты, образования и здравоохранения.

Чего и почему хочет Запад?

Что случится с Белоруссией, если рухнет её "режим"? Она превратится в нищую территорию, жители которой, чтобы хоть как-то прокормить себя и свои семьи, поедут на заработки в соседние страны. В Польшу, например. Или в Литву. Заменять на рабочих местах – разумеется, самых грязных, дешёвых и непрестижных – тех жителей этих стран, кто, в свою очередь, уже уехал на заработки дальше на Запад. Именно для этого работают "революционеры", "президент" Тихановская, NEXTA и западные правительства. Никаких других целей у них нет.

Взгляните на эту карту. Только с одной стороны, с востока, Белоруссию не окружает чернота. Там с маленькой страной граничит огромная, могучая родная Россия. Одного взгляда достаточно, чтобы понять суть политики Запада – там всего лишь хотят нанести России удар побольнее. Если существует объединяющая Запад идея, то это идея противостояния с Россией. Того же единственного взгляда достаточно, чтобы ответить на вопрос о том, есть ли у Белоруссии другой путь, кроме пути единого союзного с Россией государства. Двух мнений быть не может, всё слишком очевидно.

Что мешает вернуться в Россию?

Но позвольте, если это так, почему же до сих пор не сделаны последние шаги по интеграции Белоруссии и России? Почему мы каждый раз ждём, например, от переговоров наших президентов каких-то решающих слов, но каждый раз именно последних, решающих слов не слышим? Почему из года в год президента Белоруссии в России обвиняют в "многовекторности", в стремлении как-то обезопасить себя и свою власть от этих самых последних решений об объединении? Что мешает объединиться в конце концов?

Позволю себе высказать мнение, скорее непопулярное. Всё дело в двух вещах. Во-первых, как мы увидели, никакого другого пути, кроме как вместе с Россией, у Белоруссии нет – другой путь означает просто гибель и исчезновение из истории, неисчислимые бедствия народа и заодно позор. Но именно это понимание даёт возможность не совершать поспешных действий. Другого пути нет, но идти по нему нужно, хорошо подготовившись. Так подготовившись, чтобы не допустить, идя по правильному пути, чтобы кто-то мог сказать: с Западом было бы лучше.

Между тем, во-вторых, Запад располагает серьёзными возможностями сделать интеграцию России и Белоруссии очень и очень сложной и дискомфортной.

Экономика Белоруссии в абсолютных цифрах не так уж велика. В стране живёт чуть меньше чем 9,5 миллионов человек, ВВП страны составляет чуть больше чем 3,5% от ВВП России. Кстати, из этих цифр тоже видно, как хорошо соотнесены друг с другом экономики двух стран – участниц Союзного государства. Очень большой вопрос заключается, однако, в том, что произойдёт после полного объединения: экономика России вырастет на 3,5% или будет вынуждена, напротив, потратить часть ресурсов, заплатить за интеграцию?

3,5% роста ВВП – это не так уж много, полугодовая норма роста экономики России в хорошие времена. 3,5% падения ВВП – это очень серьёзный экономический кризис, подобный тому, какой мы пережили только что, в 2020 году, в связи с охватившей весь мир "самой странной пандемией в истории".

Чего стоит опасаться?

Каким образом быстрое объединение стран может спровоцировать такой кризис? Ответ очевиден: так случится, когда (увы, не "если", а именно "когда") Запад наложит серьёзные санкции на белорусскую экономику, точнее, на её экспорт. Да, по всем законам божеским и человеческим, Западу не должно быть до нашего объединения никакого дела. Да, санкции и против Белоруссии, и против России совершенно не законны с точки зрения международного права и вредят самому объединённому Западу, по крайней мере, ЕС. Но мы ведь не сомневаемся, что усиления России там так боятся, что постараются нанести нам как можно более болезненный удар?

Вот один из аспектов объединения и соответствующих объединению санкций – вопрос об официальном признании Белоруссией Крыма русским. Минский политолог Алексей Дзермант пишет: "Лично моя позиция – однозначно признавать и запустить в Крым прямой рейс из Минска. Но после признания Крыма нужно думать, что делать с Украиной. У Беларуси и Украины приличный товарооборот – до 5 млрд долларов положительного сальдо в год для Беларуси. После признания Крыма украинские власти будут всё обрезать, возможно, и дипотношения тоже. Чтобы компенсировать эти выпадающие доходы, придётся сильно напрячься. Скорее всего, компенсировать можем только в России. Но сейчас у нас с Россией до 10 млрд долларов отрицательного сальдо в год".

Прекращение белорусского экспорта на Украину будет означать, что России придётся вложить в белорусскую экономику – да просто в казну этой части Союзного государства – ту же сумму, которая будет потеряна. Конечно, Украина тоже немало потеряет, но проблемы её населения хозяев не очень-то волнуют. Хозяева на Западе сделали из бывшей братской страны инструмент для того, чтобы наносить России вред, сколько удастся серьёзный.

Между тем в случае введения "последних" санкций прекратятся отношения нынешней Белоруссии, её предприятий, её бизнеса не только с Украиной. Под ударом окажется вообще весь экспорт из Белоруссии куда бы то ни было, кроме как в Россию и через Россию.

По неофициальной, но заслуживающей доверия информации о последних переговорах президентов России и Белоруссии в Сочи, там обсуждались 28 различных направлений интеграции двух государств. Самое сложное направление – интеграция нефтегазовой отрасли. В чём сложность? Всё в том же – в вероятности санкции Евросоюза в отношении белорусского нефтегазового комплекса. В возможности прекращения экспорта России углеводородов в Европу через Белоруссию. Что случится, если наш газ через Белоруссию экспортироваться больше не будет? В среднесрочной перспективе, говорят эксперты, это выгодно для "Северного потока –2". Но он ещё не достроен, и в краткосрочной перспективе эти меры будут выгодны враждебному России украинскому правительству.

И это лишь один из вопросов, причём даже не самый сложный, скорее, наоборот, самый понятный, лежащий, так сказать, близко к поверхности обсуждения.

Спору нет, больше всего на свете хотелось бы, чтобы Белоруссия прямо сейчас, немедленно признала Крым русским, да и Белоруссию – русской. Едва ли в Москве и в Минске, в Могилёве и Самаре, в Петербурге и Бресте нашлось бы больше нескольких тысяч отщепенцев, которые не приветствовали бы такое решение. Единая армия, единая валюта, общее гражданство и общая судьба. И всего один важный нюанс – как сделать это неизбежное, абсолютно верное и долгожданное решение безопасным для всех русских людей по обе стороны уже сейчас довольно условной границы.