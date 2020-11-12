"Черномырдин бы очень расстроился": Корнилов оценил закрытие торгпредставительства на Украине

Правительство России приняло решение ликвидировать российские торговые представительства на Украине и в Литве. Что это изменит в отношениях Москвы и Киева, рассказал российский политолог и историк Владимир Корнилов.

По его словам, де-факто торговое представительство России на Украине уже давно не работало. Эксперт признался, что был уверен, что соответствующего ведомства уже давно не существует. Поэтому с официальным закрытием представительства ничего кардинально измениться не должно.

"Виктор Черномырдин, который очень беспокоился об этом представительстве, очень бы расстроился, но, я думаю, учитывая реалии, нет никакого смысла там держать неработающее предприятие", - сказал Владимир Корнилов в беседе с Nation News.

Эксперт добавил, что товарооборот между Россией и Украиной уже давно на низком уровне.