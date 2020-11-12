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"Черномырдин бы очень расстроился": Корнилов оценил закрытие торгпредставительства на Украине

12 ноября 2020, 04:45  •  42 • Политика
Россия решила закрыть торговые представительства на Украине и в Литве. "Виктор Черномырдин, который очень беспокоился об этом представительстве, очень бы расстроился, но, я думаю, учитывая реалии, нет никакого смысла там держать неработающее предприятие", - прокомментировал политолог Владимир Корнилов.
Правительство России приняло решение ликвидировать российские торговые представительства на Украине и в Литве. Что это изменит в отношениях Москвы и Киева, рассказал российский политолог и историк Владимир Корнилов.
По его словам, де-факто торговое представительство России на Украине уже давно не работало. Эксперт признался, что был уверен, что соответствующего ведомства уже давно не существует. Поэтому с официальным закрытием представительства ничего кардинально измениться не должно.
"Виктор Черномырдин, который очень беспокоился об этом представительстве, очень бы расстроился, но, я думаю, учитывая реалии, нет никакого смысла там держать неработающее предприятие", - сказал Владимир Корнилов в беседе с Nation News.
Эксперт добавил, что товарооборот между Россией и Украиной уже давно на низком уровне.

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