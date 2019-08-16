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"Черная среда" на Уолл-стрит "съела" часть состояния главных богачей мира
16 августа 2019, 04:54 • 65 • В мире
14 августа стало самой настоящей "черной средой" для рынка американских акций. Впервые с начала текущего года сразу на несколько процентов упали основные фондовые индексы, из-за чего потеряли приличную часть своего состояния главные богачи мира.
По данным рейтинга Real-Time, из-за падения на Уолл-стрит состояния людей из "первой десятки" в целом уменьшились на 18 миллиардов долларов.
Падение фондовых индексов на 3% было спровоцировано ожиданиями наступления мировой рецессии. В свою очередь причиной такой паники стал факт того, что впервые за 12 лет доходность 10-летних гособлигаций США опустилась ниже аналогичного показателя двухлетних долговых ценных бумаг.
К примеру, Джефф Безос, возглавляющий список Forbes, лишился 3,5 миллиарда долларов, а Марк Цукерберг потерял 3,2 миллиарда. Выйти "сухим из воды" удалось только Майку Блумбергу. По данным Forbes, состояние бывшего мэра Нью-Йорка в этот день осталось неизменным.
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