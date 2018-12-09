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"Черная пятница по-французски": "Желтые жилеты" разграбили магазин Apple - видео

09 декабря 2018, 22:54  •  92 • В мире
Участники беспорядков во Франции ворвались в магазин Apple и вынесли из него все, что там было. "Черная пятница по-французски", - иронизируют по поводу новой выходки "желтых жилетов" в соцсетях.
Во Франции сняли на видео, как участники беспорядков ворвались в магазин Apple и смели все с полок и витрин. Ролик с новой выходкой "желтых жилетов" опубликовали в Twitter.
На кадрах видно, как люди хватают со столов и витрин ноутбуки и мобильные гаджеты Apple. На некоторых надеты желтые жилеты - главный символ участников протестов во Франции.
Напомним, что в субботу, 8 декабря, в Париже прошла очередная акция протестов "желтых жилетов". Протестующие требуют отставки правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Гнев активистов вызвали планы властей по повышению налогов и цен на топливо.
Прошлая акция протеста "желтых жилетов", прошедшая 1 декабря в Париже, закончилась беспорядками, сожжением машин, а также разграблением магазинов и ресторанов. Ущерб, нанесенный протестующими, был оценен более чем в 4 миллиона евро.
Рубрика «с местЪ пишутЪ»: «Во Франции во время беспорядков протестующие ворвались в Apple store и вынесли все, что плохо лежало. Черная пятница по-французски» pic.twitter.com/jUD8xUkSTr
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 9 декабря 2018 г.

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