"Черная пятница по-французски": "Желтые жилеты" разграбили магазин Apple - видео

Участники беспорядков во Франции ворвались в магазин Apple и вынесли из него все, что там было. "Черная пятница по-французски", - иронизируют по поводу новой выходки "желтых жилетов" в соцсетях.

Во Франции сняли на видео, как участники беспорядков ворвались в магазин Apple и смели все с полок и витрин. Ролик с новой выходкой "желтых жилетов" опубликовали в Twitter.

На кадрах видно, как люди хватают со столов и витрин ноутбуки и мобильные гаджеты Apple. На некоторых надеты желтые жилеты - главный символ участников протестов во Франции.

Напомним, что в субботу, 8 декабря, в Париже прошла очередная акция протестов "желтых жилетов". Протестующие требуют отставки правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Гнев активистов вызвали планы властей по повышению налогов и цен на топливо.

Прошлая акция протеста "желтых жилетов", прошедшая 1 декабря в Париже, закончилась беспорядками, сожжением машин, а также разграблением магазинов и ресторанов. Ущерб, нанесенный протестующими, был оценен более чем в 4 миллиона евро.