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"Чернь, террористы...": Джо Байден признал, что презирает половину американцев
08 января 2021, 11:45 • 151 • Политика
Избранный президент США Джо Байден признал, что презирает около половины американцев. "Чернь, террористы..." - так он описал сторонников Дональда Трампа.
Лидеры Демократической партии США прокомментировали беспорядки в Вашингтоне. Ожидаемо ответственность они возложили на действующего президента Дональда Трампа.
Как заявил в своём выступлении избранный президент США Джо Байден, события у Капитолия якобы надо называть не беспорядками или акцией протеста, но хаосом. Участников событий он же называет "чернью" и "террористами", а их главарём - Трампа, который "подстрекал толпу".
Позиция выглядит довольно странно, поскольку к "черни" и "террористам" Байден причислил около половины граждан США, которые голосовали за Дональда Трампа.
Байдена поддержала и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая требует отстранить Трампа за "подрывные действия". Она считает политика "крайне опасным человеком" и "инструментом Путина".
"Целью Путина было приуменьшить роль, репутацию демократии в мире. Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп", - заявила она.
Представители Демократической партии США на протяжении последних нескольких лет подпитывали конспирологическую теорию о вмешательстве Москвы в американские выборы. Однако официальное расследование ничего не дало, что не мешает Пелоси и её соратникам озвучивать новые фейки, одновременно обвиняя сторонников Трампа в распространении дезинформации о нарушениях во время голосования.
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