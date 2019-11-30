"Через Украину Запад нанёс России удар в самое сердце": Политолог о главной опасности Киева

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали женщину, которую подозревают в госизмене. По данным силовиков, служащую Черноморского флота завербовали украинские спецслужбы. Об опасности, которую Украина представляет для России, Царьграду рассказал ополченец, участник боев за Славянск и политолог Игорь Друзь.

По его словам, с приходом нового президента Украины Владимира Зеленского роль Украины как анти-России очень усилилась. В качестве примера политолог привёл участие украинцев и бывших активистов карательной операции в Донбассе в массовых беспорядках в Москве. Кроме того, Украина так же открывает русскоязычный антироссийский и антирусский телеканал, на который уже выделено 18 миллионов долларов, причём миллион из них дал Госдеп США, добавляет политолог.

"Украина на самом деле - это внутрироссийский фактор, потому что она настолько тесно переплетена с Россией и настолько много связей по-прежнему остаётся, что она влияет на внутрироссийские расклады", - объяснил Игорь Друзь в интервью Царьграду.

Он отмечает, что это именно из-за Украины сформировался тот международный политический пейзаж, который мы знаем сейчас. Из-за неё сформировались антироссийские санкции, сформировалась определённая изоляция России на международной арене.