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"Через Украину Запад нанёс России удар в самое сердце": Политолог о главной опасности Киева
30 ноября 2019, 21:24 • 21 • Политика
В Севастополе гражданку России арестовали за шпионаж в пользу Украины. Политолог Игорь Друзь предупредил, что опасность Украины как анти-России с приходом нового президента только усилилась. "Это благодаря тому, что Украина часть России и Запад нанёс удар в сердце России", - пояснил он.
В Севастополе сотрудники ФСБ задержали женщину, которую подозревают в госизмене. По данным силовиков, служащую Черноморского флота завербовали украинские спецслужбы. Об опасности, которую Украина представляет для России, Царьграду рассказал ополченец, участник боев за Славянск и политолог Игорь Друзь.
По его словам, с приходом нового президента Украины Владимира Зеленского роль Украины как анти-России очень усилилась. В качестве примера политолог привёл участие украинцев и бывших активистов карательной операции в Донбассе в массовых беспорядках в Москве. Кроме того, Украина так же открывает русскоязычный антироссийский и антирусский телеканал, на который уже выделено 18 миллионов долларов, причём миллион из них дал Госдеп США, добавляет политолог.
Он отмечает, что это именно из-за Украины сформировался тот международный политический пейзаж, который мы знаем сейчас. Из-за неё сформировались антироссийские санкции, сформировалась определённая изоляция России на международной арене.
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