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"Через кенийских школьников": Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

15 октября 2019, 01:24  •  12 • В мире
Нобелевскую премию по экономике присудили учёным из США, Франции и Индии за борьбу с бедностью. Отмечается, что исследователи доказали, что можно улучшать успеваемость школьников в Западной Кении. Эксперимент попробовали провести и в Индии, он оказался успешным.
Стало известно, что премии по экономике памяти Альфреда Нобеля удостоен американо-индийский учёный Абхиджит Банерджи, представительница Франции Эстер Дюфло и американский экономист Майкл Кремер. В своих работах они уделили внимание борьбе с бедностью.
Как сообщает Шведская королевская академия наук, учёные представили доклад, в котором есть решение мировой проблемы. Вся суть сводится к тому, чтобы решить её по частям, дабы потом общими усилиями повлиять на ситуацию в целом.
Так, к примеру, исследователь из США доказал, что можно улучшать успеваемость школьников в Западной Кении. Эксперимент попробовали провести и в Индии. В итоге более 5 млн индийских подростков смогли воспользоваться программами коррекционного школьного обучения.
Отметим, что этой премией памяти Нобеля завершается вся "нобелевская неделя".

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