"Через кенийских школьников": Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Стало известно, что премии по экономике памяти Альфреда Нобеля удостоен американо-индийский учёный Абхиджит Банерджи, представительница Франции Эстер Дюфло и американский экономист Майкл Кремер. В своих работах они уделили внимание борьбе с бедностью.

Как сообщает Шведская королевская академия наук, учёные представили доклад, в котором есть решение мировой проблемы. Вся суть сводится к тому, чтобы решить её по частям, дабы потом общими усилиями повлиять на ситуацию в целом.

Так, к примеру, исследователь из США доказал, что можно улучшать успеваемость школьников в Западной Кении. Эксперимент попробовали провести и в Индии. В итоге более 5 млн индийских подростков смогли воспользоваться программами коррекционного школьного обучения.

Отметим, что этой премией памяти Нобеля завершается вся "нобелевская неделя".